Tyräleikkaus vei Markin, 34, opioidiriippuvuuteen ja vankilaan – heroiinia sai halvemmalla kuin lääkkeitä

Tyräleikkaus voi kuulostaa harmittomalta, mutta Mark Jonesille siitä oli yllättävän lyhyt matka työttömyyteen, asunnottomuuteen ja vankilaan. Opioidikipulääkkeet aiheuttivat nopeasti riippuvuuden, joka alkoi hallita 34-vuotiaan Jonesin elämää.

– Minut pumpattiin täyteen opioideja kyselemättä mitään taustastani tai perheeni päihdehistoriasta, Yhdysvaltojen New Hampshiressa asuva Jones kertoo.

Päihdeongelmat olivat Jonesin perheessä yleisiä. Lääkkeistä tuli kuitenkin hyvä olo, ja Jones uusi reseptiä niin pitkään kuin pystyi.

Kukaan ei kehottanut häntä pienentämään annostusta vähän kerrallaan vieroitusoireiden välttämiseksi. Eräänä päivänä reseptiä ei enää uusittukaan.

– Huomasin töissä tuntevani oloni todella sairaaksi. Työkaveri tiesi kertoa, että olet kaman tarpeessa, ja neuvoi, miten saisin ostettua lisää kipulääkkeitä kadulta.

Lääkkeet olivat kuitenkin katukaupassa kalliita. Heroiinia sai paljon halvemmalla.

Jones järkeili, ettei kannattanut maksaa kahtasataa pillereistä, kun viidenkympin heroiiniannos ajoi saman asian.

Eräänä aamuna vieroitusoireet estivät lähtemästä töihin. Työpaikka meni alta, ja Jones alkoi myydä huumeita kavereilleen rahoittaakseen omat annoksensa. Ennen pitkää hän istui kaltereiden takana.

Eniten opioideja maailmassa

Jonesin tarina on hyvin tavallinen Yhdysvalloissa, jossa eliniän odote on laskenut jo toista vuotta peräkkäin opioidiyliannostusten vuoksi. YK:n tilastojen mukaan opioideja käytetään Yhdysvalloissa selvästi enemmän kuin missään muussa maassa.

Kivun tehokasta lääkitsemistä pidetään niin tärkeänä, että lääkäreillä on ollut tapana kirjoittaa runsain mitoin opioidikipulääkereseptejä, kertoo päihdetutkija Lisa Marsh Dartmouthin yliopistosta New Hampshiresta.

– Opioideja määrätään usein myös pitkäaikaisiin kipuihin huolimatta siitä, että ne aiheuttavat riippuvuutta. Pitkäaikaisessa käytössä opioideille kehittyy myös toleranssia, mikä tarkoittaa, että potilas tarvitsee aina vain suuremman annoksen saadakseen toivotun vaikutuksen.

Moni päätyy Jonesin lailla korvaamaan lääkkeet ennen pitkää halvemmalla heroiinilla tai vielä heroiiniakin vahvemmalla fentanyylillä, joita on Yhdysvalloissa helposti saatavilla. Kun elimistö huutaa aina vain vahvempaa ainetta, yliannostuksen vaara on suuri.

Mahdollisimman vahvaa ainetta

Marsh on ollut tekemässä tutkimusta, jossa on haastateltu opioidien käyttäjiä. Haastateltavat kertoivat pyrkivänsä ostamaan niin vahvaa huumetta kuin mahdollista ja etsivänsä siksi käsiinsä erityisesti sellaisia huume-eriä, joiden olivat kuulleet aiheuttavan yliannostuksia.

– Kyse ei ole siitä, että he haluaisivat kuolla. Heidän tavoitteensa on päihtyä niin paljon kuin mahdollista, päästä aivan yliannostuksen rajalle, Marsh selittää.

Yliannostukseen kuolee Yhdysvalloissa enemmän ihmisiä kuin liikenneonnettomuuksissa tai aseellisen väkivallan vuoksi.

Jones säästyi yliannostuskuolemalta, mutta hänen äitinsä ei ollut yhtä onnekas.

Äidin kuolemasta fentanyylin yliannostukseen tuli jouluna kuluneeksi kaksi vuotta. Jones itse juhli joulun alla ensimmäistä vuottaan selvin päin.

Trump julisti opioidiongelman terveyskriisiksi

Presidentti Donald Trump julisti lokakuun lopulla Yhdysvaltojen opioidikriisin valtakunnalliseksi terveyskriisiksi. Hän ei kuitenkaan julistanut sen vuoksi valtakunnallista hätätilaa, kuten moni päihdetyötä tekevä oli toivonut.

Valtakunnallinen hätätila olisi antanut osavaltioille mahdollisuuden hakea opioidiriippuvuuden vastaiseen työhön rahoitusta valtion katastrofirahastosta, johon luonnonkatastrofien sattuessa turvaudutaan. Valtakunnallisen terveyskriisin luokitus sen sijaan ei takaa päihdetyölle automaattisesti minkäänlaista lisärahoitusta.

Päihdetutkija Marsh kertoo pöyristyneensä presidentin ratkaisusta.

– On järkyttävää, että hän tuo ongelman ihmisten tietoisuuteen mutta ei sitten anna rahoitusta sen nujertamiseen.

Marsh vertaa tilannetta hiv-epidemian pahimpiin vuosiin, jolloin Yhdysvallat käytti hänen mukaansa reilusti rahaa viruksen leviämisen vastaiseen taisteluun.

– Opioidiongelma ei ole katoamassa mihinkään. Se on vain pahenemassa.

Rahan sijaan valistusta

Rahoituksen sijaan Trump lupasi "todella ison ja hienon" valistuskampanjan, jonka tavoite olisi saada nuoriso vakuuttuneeksi siitä, ettei opioidien käyttöä kannata edes aloittaa.

– Minulla oli tällainen idea, että jos voimme opettaa nuoret olemaan ottamatta huumeita, heidän on todella, todella helppoa olla käyttämättä niitä, hän sanoi.

Marshilla on hieman erilainen käsitys siitä, minkälaista valistusta kouluissa kannattaisi antaa.

Hänen ja hänen kollegoittensa tuoreen tutkimuksen yksi tulos oli, että opioidien vastainen työ tulisi aloittaa jo alakoulussa. Huumeista puhuminen ei kuitenkaan ole hänen suosittelemassaan lähestymistavassa keskeistä.

– Huumevalistus siinä iässä on esimerkiksi lasten itsetunnon vahvistamista ja kommunikaatiotaitojen opettamista.

Kommunikaatiotaitoja opettaa myös opioidiriippuvuudesta kuiville päässyt Mark Jones, joka kiertää kouluissa puhumassa huumeista. Hänen mielestään myös teini-ikäisille on ensiarvoisen tärkeää korostaa, että pahaa oloa voi ja kannattaa yrittää helpottaa puhumalla.

– Sanon aina oppilaille, että on ok olla olematta ok.

Tästä on kyse: Alle 50-vuotiaiden yleisin kuolinsyy

– Opioidit ovat voimakkaita, kipua poistavia aineita, joista osa on oopiumiunikon johdannaisia ja osa täysin synteettisiä.

– Opioidien yliannostukseen kuoli Yhdysvalloissa vuonna 2016 yli 50 000 ihmistä.

– Muiden huumeiden ja päihdyttävien lääkkeiden yliannostukseen kuoli vajaat 20 000 ihmistä.

– Huumeiden yliannostus on nyt alle 50-vuotiaiden amerikkalaisten yleisin kuolinsyy.

– Yliannostukseen kuolee enemmän amerikkalaisia kuin liikenneonnettomuuksissa tai aseellisen väkivallan vuoksi.

Lähteet: Terveysvirasto CDC, Valkoinen talo, New York Times, Päihdelinkki