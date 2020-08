UM on tavoittanut 18 suomalaista Beirutin räjähdysten jälkeen – yksi suomalainen on loukkaantunut lievästi

Yksi ulkoministeriön Libanonista tavoittama suomalainen on loukkaantunut lievästi. Ulkoministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että loukkaantuminen liittyy Beirutin eilisiin tapahtumiin, mutta tapauksesta ei kerrota tämän tarkemmin.

Ulkoministeriö on tavoitellut matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia Libanonista Beirutissa tiistaina tapahtuneiden räjähdysten jälkeen. Ministeriö on tavoittanut yhteensä 18 suomalaista. Yksikään tavoitetuista ei ole kertonut tarvitsevansa apua. Tavoitetuista kahdeksan on maassa ja kymmenen ei.

Yhteensä 40 on tehnyt Libanoniin matkustusilmoituksen, näistä 12 on eritellyt olevansa Beirutissa.

Satamassa räjähti noin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia

Libanonin pääkaupungin Beirutin satamassa räjähti noin 2 750 tonnia ammoniumnitraattia, sanoo Libanonin pääministeri Hassan Diab edustajansa mukaan.

Beirutissa tapahtui tiistai-iltana valtava räjähdys satama-alueella, mikä nosti valtavan savupilven kaupungin taivaalle ja aiheutti rakennuksia tuhoavan paineaallon.

AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi, mutta monissa medioissa on puhuttu myös vain yhdestä suuresta räjähdyksestä.

Maan terveysministeriö kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan juuri ennen vuorokauden vaihtumista keskiviikoksi, että Beirutissa on kuollut ainakin 73 ihmistä ja loukkaantunut yli 3 700.

Muun muassa New York Timesin mukaan terveysministeriön ilmoittamat luvut olisivat myöhemmin kasvaneet ainakin 78 kuolleeseen ja 4 000 loukkaantuneeseen.

Tiedossa ei toistaiseksi ole, kuinka vakavia loukkaantumiset ovat.

Pääministerin edustaja kertoi lehdistötilaisuudessa, että Diab oli kommentoinut Beirutin tapahtumia Libanonin turvallisuusneuvoston kokouksessa. Pääministerin mukaan ei ole hyväksyttävää, että varastossa on ollut kuuden vuoden ajan 2 750 tonnia ammoniumnitraattia ilman, että sen varastoinnissa on otettu huomioon tarvittavia suojatoimia.

"Se oli kuin atomipommi"

Beirutin tulenlieskojen nielemä satama muistuttaa AFP:n mukaan ydintuhon jälkeistä maisemaa. Kaikkialla on romahtaneita rakennuksia ja merellä on liekehtiviä aluksia.

Sotilaat ovat eristäneet alueen. Ambulanssin sireenit huutavat ympäri aluetta ja paloautot sinkoilevat ympäriinsä.

Sataman sisällä hangaarit näyttivät hiillostuneilta tölkeiltä, kaikki oli tuhoutunut tunnistamattomaksi. Sammutushelikopterit lensivät alueen yllä pudottaen vettä sinne ja tänne.

Räjähdyksen voima oli niin valtava, että sen ääni kuultiin ympäri maata. Räjähdys tuntui myös Kyproksella, johon on matkaa 240 kilometriä.

– Se oli kuin atomipommi, sanoi AFP:n mukaan yli 70-vuotias eläkkeellä oleva opettaja Makrouhie Yerganian, joka on asunut sataman lähellä vuosikymmeniä.

– Olen kokenut kaiken, mutta en mitään tällaista koskaan ennen, hän sanoi ja tarkensi, ettei hän kokenut vastaavaa edes maassa vuosina 1975–1990 käydyn sisällissodan aikana.

AFP:n videokuvassa näkyy alueita, joilla autot ovat kääntyneet katoillensa kuin lasten lelut, varastorakennukset painuneet kasaan ja räjähdyksestä selvinneet yltä päältä oman verensä tahrimia.

– Kuulimme räjähdyksen, sitten näimme sienipilven, kertoi Beirutissa asuva henkilö, joka todisti AFP:n mukaan toisen kuuloa koettelevan räjähdyksen parvekkeeltaan.

– Räjähdyksen voima heitti meidät sisälle asuntoon.

"Katastrofista vastuussa olevat saavat rangaistuksen"

Pääministeri Diab sanoi televisiopuheessaan myöhään tiistaina, että räjähdyksestä vastuussa olevat asetetaan vastuuseen.

– Tästä katastrofista vastuussa olevat saavat rangaistuksen, Diab sanoi AFP:n mukaan.

Diab pyysi puheessaan myös kansainvälistä apua Libanoniin, joka kärsii pahimmasta talouskriisistä vuosikymmeniin. AFP:n mukaan Libanonin puolustusneuvosto on julistanut Beirutin katastrofialueeksi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan ammoniumnitraatti ei ole palava aine, mutta se kiihdyttää muiden aineiden palamista. Puhdas ammoniumnitraatti voi tietyissä olosuhteissa myös räjähtää. Räjähdyksen mahdollisuutta voi lisätä voimakas kuumentuminen esimerkiksi tulipalossa.

Beirutissa kerrotaan räjähdyksen jälkeen ilmassa olevan myrkyllisiä kaasuja, kertoo uutiskanava CNN viitaten Yhdysvaltain Beirutin suurlähetystön varoitukseen. Suurlähetystö kehottaa alueella olevia pysymään sisätiloissa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan kasvomaskeja.

Tiistaisten räjähdyksien kerrotaan olleen myös niin voimakkaita, että ne synnyttivät maanjäristysaaltoja. Asia selviää uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen keräämästä datasta. Aallot vastasivat maanjäristystä, joka on voimakkuudeltaan 3,3.

Edellä mainittua voimakkuutta ei voi kuitenkaan verrata suoraan yhtä voimakkaaseen maanjäristykseen. Kansallisen maanjäristystietokeskuksen geofyysikko Don Blaken mukaan Beirutin kaltaisessa maanpäällisessä räjähdyksessä valtaosa energiasta menee ilmaan ja rakennuksiin, ei maahan.

Jos räjähdys olisi tapahtunut maan pinnan alla, olisi se ollut voimakkuudeltaan vieläkin korkeampi, uutiskanava kertoo.

YK:n rauhanturvaajia loukkaantui satamassa olleessa laivassa

YK:n rauhanturvaajia on loukkaantunut onnettomuudessa, kertoo YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil. Osa heistä on vakavasti loukkaantuneita.

Unifil ei kerro loukkaantuneiden tarkkaa lukumäärää. Unifilin laiva oli kiinnitettynä satamaan, kun räjähdys tapahtui alkuillasta. Laiva vaurioitui räjähdyksessä.

Myös Saksan suurlähetystön työntekijöitä haavoittui onnettomuudessa, kertoo Saksan ulkoministeriö. Sataman lähellä sijainnut lähetystö vaurioitui räjähdyksessä.

Ministeriö lisää, ettei kuolleiden ja loukkaantuneiden joukosta voida vielä pois sulkea Saksan kansalaisia.

Tiina Tähtinen ulkoministeriön viestinnästä kertoi STT:lle myöhään tiistaina, että Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat räjähdyksessä täysin. Edustustossa ei ollut ketään sisällä onnettomuuden tapahtuessa.

Köyhyys ja työttömyys kasvussa Libanonissa

Libanonin talous on romahtanut edellisten kuukausien aikana. Paikallinen valuutta sukeltaa, lukuisat yritykset sulkevat oviaan ja köyhyys on kasvussa työttömyyden tavoin.

Save the Children -hyväntekeväisyysjärjestön mukaan tapaus ei olisi voinut sattua pahempaan aikaan.

Libanonin välit ovat myös kiristyneet naapurimaa Israelin kanssa viime aikoina. Reilu viikko sitten Israel kertoi estäneensä viiden Hizbollah-järjestön jäsenen yrityksen tunkeutua maahan. Hizbollah on kiistänyt syytökset.

Lisäksi Libanonissa odotetaan YK:n tuomioistuimelta tuomiota Libanonin entisen pääministerin Rafik al-Haririn murhasta vuonna 2005. Tuomion on määrä tulla perjantaina.

Al-Hariri kuoli pommi-iskussa, josta on syytettynä poissaolevana neljä henkilöä, joiden epäillään olevan libanonilaisen Hizbollah-järjestön jäseniä. Entisen pääministerin lisäksi iskussa kuoli 21 muuta ihmistä.