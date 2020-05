USA esti YK-äänestyksen koronaviruksesta WHO-viittauksen vuoksi, Kiina haluaa kansainvälisen selvityksen viruskriisin hoidosta

Yhdysvallat on estänyt YK:n turvallisuusneuvostoa äänestämästä päätöslauselmasta, joka vaatisi maailmanlaajuista vihamielisyyksien lopettamista konfliktialueilla, jotta valtiot voisivat keskittyä koronaviruksen vastaiseen taisteluun. Diplomaattilähteet kertoivat perjantaina, että päätöslauselman teksti ei kelvannut Yhdysvalloille, koska siinä viitattiin epäsuorasti Maailman terveysjärjestöön WHO:hon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on arvostellut WHO:ta kovin sanoin ja keskeyttänyt järjestön rahoittamisen. Trumpin mukaan WHO on hoitanut koronaviruksen aiheuttamaa terveyskriisiä huonosti.

Todennäköisesti Trump yrittää WHO:ta syyttelemällä kääntää amerikkalaisten katseet pois siitä, miten huonosti hän itse on vastannut kriisiin. Trumpin viestit koronaviruksesta ovat olleet ristiriitaisia ja usein vähätteleviä. Pahimmillaan hänen ohjeensa ovat olleet hengenvaarallisia.

Päätöslauselmaa oli valmisteltu maaliskuusta asti.

Kiina kannattaa WHO-tutkintaa kriisitoimista

Kiina kannattaa kansainvälisen tutkimusryhmän perustamista arvioimaan koronaviruspandemian vastaisia toimia maailmassa. Maan ulkoministeriön tiedottajan mukaan tutkimus pitäisi toteuttaa Maailman terveysjärjestö WHO:n johdolla ja sen pitäisi olla avoin ja läpinäkyvä.

Ulkoministeriön edustajan Hua Chunyingin mukaan tutkimus voidaan kuitenkin tehdä vasta sen jälkeen, kun koronaviruspandemia on ohi.

Kiinaa on syytetty epidemian puhkeamisen peittelystä sen alkuvaiheessa ja haluttomuudesta myötävaikuttaa tutkimuksiin taudin alkuperästä.

Kiina on aikaisemmin kieltäytynyt vastaavista tutkimuksista ja syyttänyt varsinkin Yhdysvaltoja yrityksistä politisoida pandemia. Yhdysvallat on sanonut epäilevänsä, että virus on peräisin tutkimuslaboratoriosta Kiinan Wuhanista. Kiina on järjestelmällisesti kiistänyt väitteet.

Australia poistaa lähes kaikki rajoitukset

Australian hallitus julkisti perjantaina suunnitelman, jonka myötä liki kaikki koronaviruspandemian vuoksi annetut rajoitukset poistetaan maasta heinäkuun loppuun mennessä.

Suunnitelma on kolmivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa sallitaan kymmenen hengen kokoontumiset, toisessa 20 hengen kokoontumiset ja viimeisessä, heinäkuussa alkavassa vaiheessa sadan henkilön kokoontumiset. Samalla kaikki yritykset avautuvat vähitellen.

Australian koronaviruksen vastainen taistelu on ollut menestyksekästä. Maassa on todettu vajaat 7 000 tartuntaa, ja viruksen seurauksena on kuollut 97 ihmistä. Väkilukuun suhteutettuna maassa on kuollut 4 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli perjantaina 47.

Taloudellinen hinta on kuitenkin ollut kova: hallituksen lukujen mukaan yli miljoona ihmistä on jäänyt työttömäksi, ja rajoitusten seurauksena taloudesta katoaa joka viikko tappioina liki 2,5 miljardia dollaria.

Etelä-Afrikka vapauttaa vankeja

Etelä-Afrikka päätti perjantaina päästää yli kymmenen prosenttia maan vangeista ehdonalaiseen hillitäkseen uuden koronaviruksen leviämistä vankiloissa. Maan vankiloissa jo yli 170 vankia tai vankilan henkilökuntaan kuuluvaa on antanut positiivisen tuloksen koronavirustestissä.

Maan yli 150 000 vangista vapaalle jalalle päästetään vajaat 20 000. He kaikki ovat matalan riskin vankeja. Esimerkiksi elinkautisvangit ja seksuaalirikoksista tuomitut jatkavat lusimista kiven sisässä.