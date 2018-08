USA nimesi Pohjois-Korean erityislähettilään – "Hän johtaa toimia Trumpin tavoitteiden saavuttamiseksi"

Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo aikoo matkustaa jälleen Pohjois-Koreaan ensi viikolla. Pompeon mukaan Yhdysvallat on nimennyt Pohjois-Koreasta vastaavaksi erityislähettilääksi republikaanien Stephen Biegunin.

Erityislähettilään tehtävänä on johtaa toimia presidentti Donald Trumpin Pohjois-Korean ydinaseriisunnan tavoitteiden saavuttamiseksi, Pompeo sanoi.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea ovat lämmitelleet jäisiä suhteitaan, mutta suhteissa on yhä paljon jännitteitä.

Pohjois-Korea on ollut tyytymätön, koska Yhdysvallat ei ole luopunut pakotteista maata vastaan. Pohjois-Korean mielestä se on tehnyt jo paljon ydinaseriisunnan eteen. Yhdysvallat on toista mieltä.