USA palaa miehitettyjen avaruuslentojen maaksi kaupallisen yhteistyön avulla

Nasan Floridassa sijaitsevan Kennedyn avaruuskeskuksen laukaisualustalla 39A on tehty ennenkin historiaa. Heinäkuussa 1969 Apollo 11 -lento lähti 39A:lta viemään ihmisen ensi kertaa Kuuhun. Reilut neljä vuosikymmentä myöhemmin 2011 samalta alustalta nousi Atlantis Yhdysvaltain avaruussukkulaohjelman viimeiselle lennolle.

Myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa – jos sää sallii – 39A todistaa jälleen historiaa, kun Yhdysvallat palaa tekemään miehitettyjä avaruuslentoja kotimaisella kalustolla omalta maaperältään. Ainutlaatuiseksi tapahtuman tekee se, että samalla miehitetyissä avaruuslennoissa siirrytään kaupallisuuden aikaan.

Astronautit Douglas "Doug" Hurleyn ja Robert "Bob" Behnkenin vie Maata kiertävälle radalleen yksityisen SpaceX -yhtiön Falcon 9 -kantoraketin kuljettama Crew Dragon -kapseli. Avaruussukkuloita edeltäneiden Mercuryn, Geminin ja Apollon jälkeen kyseessä on vasta viides täysin uusi amerikkalainen avaruusalus.

– Tilaisuus lentää upouudella avaruusaluksella on luultavasti jokaisen koelento-oppilaan haave. Minä olen onnekas saadessani tämän mahdollisuuden yhdessä hyvän ystäväni kanssa, Behnken sanoi lehdistötilaisuudessa Hurleyn kanssa.

Kotonakin odottaa astronautti

Behnken, 49 ja Hurley, 53, toimivat molemmat lennon komentajina vastaten sen eri vaiheista. Heidän lentonsa kestoa ei ole etukäteen määritetty, mutta se lienee jotain yhden kuukauden ja noin sadan päivän väliltä.

Muodollisesti kyseessä on vielä testilento, Demo-2, ennen uuden avaruusaluksen hyväksymistä Nasan käyttöön. Koelennolla olevan Dragon-kapselin enimmäisajaksi avaruudessa on määritetty 110 vuorokautta. Ensimmäinen varsinainen miehitetty lento on määrä tehdä myöhemmin tänä vuonna.

Molemmat astronautit ovat entisiä koelentäjiä, ja he ovat käyneet aiemmin avaruudessa sukkulalennoilla. Työasiat saattavat tulla puheeksi myös ruokapöydässä herrojen kotona, sillä molempien vaimot Megan McArthur ja Karen Nyberg ovat myös Nasan astronautteja.

Tesla -sähköautoista tunnetun Elon Muskin perustaman SpaceX:n Falcon 9 -kantorakettia on käytetty jo useiden vuosien ajan onnistuneesti rahtikuljetuksissa ISS-avaruusasemalle. Raketin ensimmäinen vaihe on uusiokäyttöinen, eli työnsä tehtyään se palaa merellä odottavalle laskeutumislautalle.

Kytkimistä kosketusnäyttöihin

Aiemmilla lennoilla raketin kärjessä on ollut tavarakuljetukseen tarkoitettu Cargo Dragon -avaruusalus. Myös miehitetyille lennoille tarkoitetulla Crew Dragon -aluksella on tehty jo yksi koelento tyhjänä. Viime vuoden maaliskuussa alus telakoitui automaattisesti ISS:ään ja palasi sitten suunnitellusti Atlantin valtamereen. Kantoraketin tavoin myös Dragon-aluksia on tarkoitus käyttää uudestaan.

Behnkenin ja Hurleyn matka 420 kilometrin korkeudessa lentävälle ISS:lle kestää vajaan vuorokauden. Telakoituminen tapahtuu automaattisesti, mutta sitä tarkkailevat astronautit voivat tarvittaessa ottaa ohjat käsiinsä.

Jos jotain menisi pieleen jo lennon alkuvaiheessa, Dragon-aluksessa on omat voimakkaat moottorit, joiden avulla se voi irrottautua turvallisen etäisyyden päähän kantoraketista. Järjestelmän toimivuus testattiin käytännössä aiemmin tänä vuonna, jolloin kapseli ampaisi irti raketista reilun minuutin lennon jälkeen ja laskeutui turvallisesti mereen.

Crew Dragonin on tarkoitus kuljettaa tulevaisuudessa nelihenkisiä miehistöjä, mutta kapseliin mahtuu enimmillään seitsemän ihmistä. Sukupolvenvaihdosta kuvaa se, että lentäjien ohjauspaneelissa aiemmista aluksista tutut kytkimet, painikkeet ja ohjaussauvat ovat vaihtuneet kosketusnäyttöihin.

Avaruusturismin kausi on lähellä?

Amerikkalaiset astronautit ovat joutuneet matkaamaan ISS:lle venäläisillä kantoraketeilla Yhdysvaltain sukkulaohjelman päättymisen jälkeen. Vuonna 2014 avaruushallinto Nasa teki sopimukset sukkuloiden korvaajan rakentamisesta SpaceX:n ja Boeingin kanssa. Ensi mainittu ehti viivästystenkin jälkeen valmiiksi ensin.

Falcon 9 -kantoraketin on määrä lähteä matkaan keskiviikkona puoli yhdeltätoista illalla Suomen aikaa.

Yhdysvaltain paluuta Kuuhun visioinut presidentti Donald Trump aikoo tulla paikan päälle Floridaan seuramaan historiallista laukaisua. Hän tosin saattaa joutua pettymään ensimmäisellä kerralla, sillä ennustettu huono sää lykkää lähtöä 60 prosentin todennäköisyydellä viikonlopulle.

Koronavirusepidemian vuoksi tavallisia kansalaisia on kehotettu seuraamaan raketin laukaisua etäyhteyksien välityksellä.

Miehitettyjen avaruuslentojen kaupallistuminen mahdollistaa ehkä jatkossa sen, että valtiollisten toimijoiden lisäksi myös tarpeeksi rikkaat yksityishenkilöt tai halukkaat yritykset voivat ostaa matkoja avaruuteen tai vaikka perustaa oman avaruusaseman Maata kiertävälle radalle.

Ja kyllä: Behnken ja Hurley kuljetetaan keskiviikkona laukaisualustalle Teslan X-mallin autoilla.

---

Lähteet: Nasa, BBC, Space.com, National Geographic, AFP