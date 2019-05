USA tuomitsee Gazan rakettisateen – "Seisomme Israelin rinnalla"

Yhdysvallat on ilmoittanut tukevansa Israelia täysin sen jälkeen, kun maa aloitti vastaiskut Gazan kaistalle. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään iskuja vastaan. Samalla Yhdysvallat tuomitsee Gazan kaistalta tehdyt raketti-iskut.

Viranomaisten mukaan Gazan kaistalta Israeliin on ammuttu lauantain aikana noin 250 rakettia. Israelin asevoimat on vastannut rakettisateeseen omilla iskuillaan. Vastaiskussa on toistaiseksi kuollut neljä palestiinalaista.