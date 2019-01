USA:n Saksan-lähettiläs varoittaa yrityksiä Nord Stream 2 -hankkeesta

Yhdysvaltain Saksan-suurlähettiläs on varoittanut talouspakotteista yrityksiä, jotka osallistuvat venäläisiin kaasuputkihankkeisiin, kuten Nord Stream 2 -hankkeeseen.

Suurlähettiläs Richard Grenell on lähettänyt varoituskirjeen useisiin yrityksiin. Siinä muistutetaan, että mikä tahansa yritys, joka toimii Venäjän energianvientisektorilla, voi joutua Yhdysvaltain sanktioiden kohteeksi.

Lähetystön edustaja kertoo, että kirjeen ei ole tarkoitus olla uhkaus, vaan viesti Yhdysvaltain politiikasta.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump syytti Saksaa viime vuonna siitä, että se on "totaalisen riippuvainen" ja Venäjän hallituksen "vanki" maakaasun vuoksi. Saksan liittokansleri Angela Merkel on kuitenkin vakuuttanut, että kaasuputki on puhtaasti taloushanke, joka takaa halvemmat ja luotettavammat kaasutoimitukset.

Yhdysvaltain virkamiehet ovat arvioineet, että kaasutoimitusten lisääminen Itämerellä ja Mustaanmereen suunnitteilla oleva TurkStream-putki vievät Ukrainalta tuloja ja eristävät sen liittolaisistaan.

– Kahden uuden kaasuputken rakentamista tukevat yritykset heikentävät aktiivisesti Ukrainan ja Euroopan turvallisuutta, suurlähettiläs Grenell kirjoitti.

Merkelin mukaan ukrainalaisten asema on kuitenkin turvattu, sillä venäläistä kaasua kulkee edelleen jonkin verran maan läpi senkin jälkeen, kun Nord Stream 2 otetaan käyttöön.