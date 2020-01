USA:n demokraatit valmistautuvat viimeisen tv-väittelyyn ennen esivaaleja – maaliskuun supertiistaista on tullut Kalifornian myötä entistä merkittävämpi

Iowassa ja New Hampshiressa asuu vain puolitoista prosenttia amerikkalaisista. Kahden osavaltion huomioarvo on kokoaan suurempi, kun pitkä jo monimutkainen prosessi kohti Yhdysvaltain marraskuun presidentinvaaleja pian käynnistyy.

Iowa avaa pelin 3. helmikuuta ja vieläkin pienempi New Hampshire seuraa viikkoa myöhemmin perässä. Voitto ensimmäisissä koitoksissa ei välttämättä takaa puolueen presidenttiehdokkuutta saati virkaa Valkoisessa talossa, mutta symbolisesti se on kenen hyvänsä kampanjalle melkoinen tuuppaus eteenpäin.

Neljä vuotta sitten republikaanien voiton vei Iowassa Ted Cruz, mutta vain niukasti ennen Donald Trumpia. Demokraattien ykkönen oli presidenttiehdokkaaksi lopulta selviytynyt Hillary Clinton.

Esivaalien ja vaalikokousten mielenkiinto keskittyy käytännössä Yhdysvaltain puolueista vain toiseen eli demokraatteihin. Puolueen riveistä on noussut tusinan verran halukkaita presidenttiehdokkaaksi mutta ei toistaiseksi yhtään sellaista, jonka taakse puolueen selvä enemmistö voisi asettua ja jolla olisi realistiset mahdollisuuden lopulta voittaa istuva presidentti.

Ylimääräinen muuttuja esivaaleihin valmistautumisessa on presidentti Trumpia vastaan viritelty virkarikosoikeudenkäynti, jonka odotetaan liikahtavan eteenpäin tällä viikolla. Senaatissa pidettävä oikeudenkäynti sitoisi demokraattien senaattoriehdokkaat muutamaksi viikoksi pois vaalikentiltä.

Republikaanit ovat jo peruneet esivaalejaan

Republikaanien kannalta tilanne on niin selkeä, että esivaalit on jo päätetty perua vajaassa 10 osavaltiossa. Trumpia altavastaajina haastavat entinen kongressiedustaja Joe Walsh ja ex-kuvernööri Bill Weld. He ovat moittineet puoluetta epädemokraattisesta toiminnasta.

Molempien puolueiden esivaalit pidetään osavaltioittain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta samana päivänä. Sekavuutta lisää kuitenkin se, että osa äänestyksistä on avoimia vain puolueiden rekisteröityneille kannattajille ja osassa saavat äänestää kaikki halukkaat. Lisäksi osavaltioista riippuen puoluekokousedustajat jaetaan suhteellisesti tuloksen mukaan, tai sitten voittaja saa taakseen kaikki.

Kesäkuuhun saakka jatkuvien esivaalien perinteinen huipentuma on ollut niin kutsuttu supertiistai, jolloin esivaalit pidetään yhtä aikaa reilusti yli kymmenessä osavaltiossa. Tänä vuonna supertiistaille 3. maaliskuuta antaa entistä enemmän painoarvoa se, että mukana on ensimmäistä kertaa Yhdysvaltain väkimäärältään suurin osavaltio Kalifornia. Voisi siis olettaa, että myös demokraattien presidenttiehdokkaasta alkaa olla sen jälkeen melko selvä käsitys.

Vielä tammikuussa demokraattien ehdokaspeli on kuitenkin täysin auki. Tuoreimmissa Des Moines Register -lehden mielipidetiedusteluissa Iowan ykkössuosikiksi on niukasti noussut "demokraattiseksi sosialistiksi" itseään nimittävä Bernie Sanders. 78-vuotiaan senaattorin uskottiin jo olevan ulkona pelistä sen jälkeen, kun hän sai muutama kuukausi sitten sydänkohtauksen, mutta veteraani on tehnyt näyttävän paluun ja kampanjoi taas aktiivisesti. Demokraattileirissä monet syyttävät yhä Sandersia puoleen tappiosta edellisissä vaaleissa, koska tämä ei antanut tarpeeksi ajoissa täyttä tukeaan Clintonille.

Nuori Buttigieg haastaa vanhoja senaattoreja

Koko liittovaltion mittakaavassa demokraattien gallupsuosikki presidenttiehdokkaaksi on entinen varapresidentti Joe Biden, 77, joka on Iowan kyselyissä vasta neljännellä sijalla. Väliin mahtuvat senaattori Elizabeth Warren, 70, sekä aiemmin ykkösenä ollut Peter Buttigieg, 37.

Kilpakumppaneitaan yli 30 vuotta nuorempi Buttigieg ei ole mikään perinteinen amerikkalaispoliitikko. Hän on ehtinyt toimia indianalaisen South Bendin kaupungin pormestarina, sotia merivoimien riveissä Afganistanissa ja valmistua Harvardin yliopistosta. Avoimesti homoseksuaalin Buttigiegin puoliso Chasten on ollut aktiivisesti mukana kampanjoinnissa.

Buttigiegin hankalasti ääntyvä sukunimi on perua Maltalla syntyneeltä isältä. Aivan tyypillistä Yhdysvalloissa ei ole sekään, että Buttigieg puhuu useita vieraita kieliä.

Edellä mainitut neljä nimeä ovat kärjessä myös New Hampshiren esivaaleja koskevissa mielipidekyselyissä. Kisa ei kuitenkaan rajoitu vain heihin: Iowan pääkaupungissa Des Moinesissa aikaisin keskiviikkona Suomen aikaa pidettävään ehdokasväittelyyn osallistuvat myös naapuriosavaltion Minnesotan senaattori Amy Klobuchar sekä kalifornialainen miljardööri Tom Steyer, joka on kuluttanut tv-mainontaan jo enemmän rahaa kuin neljä kärkiehdokasta yhteensä.

Suosittua FiveThirtyEight-uutissivustoa päätoimittavan Nate Silverin mukaan Iowan tuloksella on merkitystä.

– Koko liittovaltiossa mielipidekyselyitä johtavaa Bidenia on hyvin hankala tavoittaa, jos hän voittaa Iowassa. Muiden kolmen (suosituimman) ehdokkaan osalta taas on kyse siitä, riittääkö Iowasta saatu ponnahdus viemään heidät Bidenin ohi, Silver kirjoittaa.

Sittenkin miljardööri demokraattien ehdokkaaksi?

Demokraattien kisaan on myöhemmin tosissaan liittymässä mukaan myös toinen miljardööri, New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg. Hänelläkään ei ole pikkurahasta puutetta: kun Trump ilmoitti ostaneensa minuutin verran tv-mainosaikaa amerikkalaisen jalkapallon loppuotteluun Super Bowliin, Bloomberg ilmoitti lähes välittömästi tehneensä samoin. Yhdysvaltain seuratuimman urheilutapahtuman mainoskatkolla minuutin arvioidaan maksavan noin 10 miljoonaa dollaria.

Osavaltioiden esivaaleissa äänestetään puoluekokousedustajia, jotka lopulta valitsevat presidenttiehdokkaat kesän puoluekokouksissa. Demokraatit kokoontuvat heinäkuussa Milwaukeessa Wisconsinissa, republikaanit puolestaan elokuussa Charlottessa Pohjois-Carolinassa. Presidenttiehdokas tarvitsee tuekseen yli puolet kokousedustajista

Varsinainen presidentinvaali pidetään 3. marraskuuta. Sekään ei ole suora kansanvaali vaan valitsijamieskokoukseen valittujen valitsijamiesten määrä ratkaisee. Paria poikkeusta lukuun ottamatta voittaja saa kussakin osavaltiossa kaikki valitsijamiehet taakseen. Tämä selittää sen, miksi vuonna 2016 Hillary Clintonia vähemmän ääniä saanut Donald Trump nousi lopulta presidentiksi.

Uusi tai uusvanha presidentti aloittaa virassaan tammikuussa 2021.

---

Lähteenä myös muun muassa New York Times, FiveThirtyEight, AFP, CNN, Washington Post, BBC, Time.