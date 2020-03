USA:n demokraattien presidenttikisassa ehkä ratkaiseva päivä

Yhdysvaltain demokraattien kilpailu puolueen presidenttiehdokkaasta saattaa suurelta osin ratketa tämän päivän esivaaleissa. Niin kutsuttuna supertiistaina äänestetään peräti 14 osavaltiossa. Niiden joukossa ovat asukasluvultaan suurimmat Kalifornia (40 miljoonaa) ja Texas (29 miljoonaa).

Supertiistai saattaa kasvattaa huomattavasti senaattori Bernie Sandersin etumatkaa kilpakumppaneihin.

Suurta mielenkiintoa kohdistuu myös miljardööri Michael Bloombergiin, joka vasta toden teolla liittyy mukaan kilpaan. New Yorkin entinen pormestari on suosiomittauksissa kolmannella sijalla Sandersin ja entisen varapresidentin Joe Bidenin jälkeen. Bloomberg on kuluttanut kampanjointiinsa jo lähes puoli miljardia dollaria.

Demokraattien ehdokaskisassa uhkaa tulla miesten välinen kamppailu, sillä senaattori Elisabeth Warrenin kampanjalle huono menestys supertiistaina voi merkitä kilpailusta luopumista. Useat mediat kertoivat sunnuntaina Amy Klobucharin jättäytyvän kisasta. Näin teki jo aiemmin Pete Buttigieg.

Demokraattien presidenttiehdokkaan valitsee lopulta kesällä puoluekokous, jonne esivaaleissa valitaan edustajia. Tähän mennessä kokousedustajista on valittu vasta 155, mutta supertiistaina on jaossa peräti 1 357 edustajanpaikkaa.

Myös republikaanit valitsevat presidenttiehdokkaansa puoluekokouksessa, joskin nykyisen presidentin Donald Trumpin ehdokkuus on jo etukäteen käytännössä varma. Varsinainen presidentinvaali järjestetään marraskuussa.