USA:n edustajainhuone äänestää Trumpin virkasyytteen nostamisesta – presidentti vakuuttaa syyttömyyttään Twitterissä

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuoneen on määrä äänestää tänään, käydäänkö presidentti Donald Trumpia vastaan virkarikosoikeudenkäynti. Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vahvisti äänestyksen toteutumisen tiistai-iltana paikallista aikaa.

– Tänä kansamme historian hartaana hetkenä meidän on kunnioitettava antamaamme valaa tukea ja puolustaa perustuslakiamme kaikkia vihollisia vastaan, ulkomaisia ja kotimaisia, Pelosi totesi kirjeessä edustajainhuoneen demokraattikollegoilleen.

Presidentti Trump vakuuttaa Twitterissä, ettei ole toiminut mitenkään väärin. Hänen mielestään "radikaalivasemmistolaiset" ja "mitääntekemättömät demokraatit" päättänevät silti aloittaa virkarikosoikeudenkäynnin häntä vastaan.

Todennäköisesti vasta varhain torstain puolella Suomen aikaa tapahtuvan edustajainhuoneen äänestyksen tulosta virkarikosoikeudenkäynnin aloittamisesta pidetään jo ennakolta varmana. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone hyväksynee prosessin aloittamisen, ja asia siirtyy senaattiin.

– Ainoa muuttuva kortti ovat muutamat konservatiivisista osavaltioista valitut demokraattiedustajat, mutta heitä ei ole kovin paljon. Tutkija ei tietenkään koskaan ole pomminvarma mistään, mutta todennäköistä on, että ehdotus menee läpi, ennakoi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola STT:lle.

Senaatin enemmistö puolestaan on Trumpia tukevilla republikaaneilla, joten presidentti saanee kaikesta huolimatta jatkaa virassaan.

Jos syytteet nostetaan, Trumpista tulee kolmas Yhdysvaltain presidentti, jota vastaan on aloitettu virkarikosoikeudenkäynti.

Kongressin oikeusvaliokunta kertoi viime viikolla virkasyytteen sisällöstä. Trumpia halutaan syyttää vallan väärinkäytöstä tämän painostettua Ukrainan johtoa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivää Joe Bidenia sekä kongressin työn estämisestä virkarikostutkinnan aikana.

Virkarikosprosessi ei ole näkynyt demokraattien vaalikamppailussa

Virkarikosprosessista tulee yksi osa ensi vuoden erittäin myrkyllistä presidentinvaalikampanjaa, mutta se tuskin tulee vaikuttamaan siihen ratkaisevasti, arvelee Aaltola.

– Mielipidetiedustelujen mukaan Trumpiin suhtaudutaan kielteisesti, ja viraltapanomenettelyn käynnistämistä pidetään tarpeellisena. Toisaalta tämä on vähän niin kuin brexit, eli ihmiset ovat kyllästyneet koko teemaan. Vaalivuosi itsessään tulee olemaan ennätyksellisen myrskyisä ja myrkyllinen, ja tämä on yksi ainesosa tässä laajemmassa sopassa, Aaltola luonnehtii.

Demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoittelevien poliitikkojen kampanjassa virkarikosprosessi on Aaltolan mukaan näkynyt yllättävän vähän, poisluettuna Joe Biden, joka luonnollisesti on pitänyt asiaa esillä. Aaltola arvioi presidentiksi halajavien demokraattien julkisten esiintymisten pohjalta, että aihe on kuuma peruna, jota vältellään.

– Joe Biden on sitä pitänyt esillä, ja hänen kannattaa niin tehdäkin. Koko tämän Trumpin Ukraina-sekoilun tarkoituksenahan oli heittää lokaa Joe Bidenin päälle, ja hyökkäys on usein paras puolustus tällaisessa tilanteessa, Aaltola jatkaa.

Trumpin kannatukseen – joka on istuvalle presidentille alhainen – prosessilla ei ole ollut juurikaan vaikutusta.

– Ydinkannattajia hän ei ole menettänyt. Yhdysvallat on kuitenkin hyvin polarisoitunut tällä hetkellä, ja luvassa on äärimmäisen kitkerä vaalikamppailu.

Presidentti vertasi tilannettaan noitaoikeudenkäynteihin

Edustajainhuoneen äänestyksen aattona Trump lähetti puhemies Pelosille kuusisivuisen kirjeen. Trump arvosteli virkarikostutkintaa ja kutsui sitä puolueelliseksi ristiretkeksi sekä vallankaappausyritykseksi, joka horjuttaa amerikkalaista demokratiaa.

– Tämä ei ole mikään muu kuin laiton, puolueellinen vallankaappausyritys, Trump kirjoitti New York Timesin mukaan.

Trump puhutteli kirjeessä Pelosia ja sanoi, että historia tulee tuomitsemaan Pelosin ankarasti.

– Kukaan älykäs ihminen ei usko, mitä sanot, Trump kirjoitti Pelosille ja jatkoi demokraattien syyttämistä.

– Te horjutatte Amerikan demokratiaa. Te estätte oikeuden toimintaa. Te tuotte kipua ja kärsimystä tasavallallemme oman itsekkään, poliittisen ja puolueellisen voitontavoittelun takia.

Raivostunut presidentti vertasi tilannettaan kuuluisiin 1600-luvun lopun Salemin noitavainoihin ja sanoi, että hänelle on annettu vähemmän oikeuksia kuin noitaoikeudenkäynteihin joutuneille. Hän myös kirjoitti, että demokraatit maksavat hinnan ensi vuonna vaaliuurnilla, kun Yhdysvallat valitsee uutta presidenttiä.

Trump kiisti virkarikossyytteet ja sivuutti häntä vastaan kongressin kuulemisissa esitetyt todisteet.

CNN:n mukaan Pelosi ei ollut tuoreeltaan lukenut kirjettä kokonaisuudessaan.

– Olen nähnyt sen (kirjeen) pääpiirteet, ja se on todella sairas, Pelosi sanoi.