USA:n ja Euroopan näkökulmat tietosuojaan yhteen sovittamattomia, arvioi tietoturva-asiantuntija

Yhteisöpalvelu Facebookin toimitusjohtajan Mark Zuckerbergin linjaukset Yhdysvaltain kongressissa olivat hyvinkin odotettuja, arvioi tietoturvapalvelu F-Securen tietoturvallisuusjohtaja Erka Koivunen. Siitä huolimatta Zuckerbergin kommentit "paineisessa tilanteessa" olivat Koivusen mukaan kiintoisia.

Zuckerberg väisti Koivusen mielestä tehokkaasti kysymykset siitä, mitä tietoja Facebook kerää yhteisöpalvelun käyttäjistä.

– Hän painotti kongressille sitä, että Facebook on mainostajille luotu alusta, joka on yhteisöpalvelun käyttäjille ilmainen. Mainonnan kohdentaminen (käyttäjille) on se oleellinen osa Facebookin toimintaa.

Zuckerberg pyrki Koivusen mukaan korostamaan, että Facebookin loppukäyttäjällä on mahdollisuus rajata heitä koskevan tiedon jakamista ja poistamista.

– Kuulemisesta kävi selväksi, että Facebook ei halua alalle uutta lainsäädäntöä. Zuckerbergin mielestä alan sisäinen regulaatio (säätely) riittää.

Koivusen mukaan eurooppalainen ja amerikkalainen tulkinta siitä, mitä tietoturva merkitsee ja sisältää, poikkeavat toisistaan erittäin paljon.

– Sanoisin jopa, että amerikkalainen ja eurooppalainen näkemys asiasta ovat yhteen sovittamattomia. Eurooppalaisittain käyttäjä omistaa häntä koskevat tiedot ja häneltä vaaditaan suostumus niiden käyttöön. Eurooppalaisittain ajatellen Facebook on flirttaillut asiassa rajavyöhykkeellä, Koivunen muotoilee.

Zuckerberg oli kutsuttu Yhdysvaltain kongressiin selvittämään, miten data-analyysiyhtiö Cambridge Analytica pääsi käyttämään väärin miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja.