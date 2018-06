USA:n korkein oikeus väisti taas kysymyksen yrittäjän oikeudesta kieltäytyä palvelemasta seksuaalivähemmistöjä

Yhdysvaltojen korkein oikeus on taas väistänyt kysymyksen yrittäjän oikeudesta kieltäytyä tarjoamasta palveluita samaa sukupuolta olevien parien häihin.

Korkein oikeus ei ottanut käsittelyyn tapausta, jossa floristi sai sakot, kun hän uskontoonsa vedoten kieltäytyi tekemästä kukka-asetelmaa miesparin häihin.

Aikaisemmin tässä kuussa korkein oikeus antoi ratkaisun samantyyppisessä tapauksessa, mutta vältti visusti luomasta päätöksellään ennakkotapausta, jota voitaisiin soveltaa kaikkiin tuleviin tapauksiin.

Tuolloin oikeus asettui ratkaisussaan kristityn leipurin puolelle. Hän oli kieltäytynyt tekemästä miesparille hääkakkua. Perusteluissa ei kuitenkaan otettu kantaa ydinkysymykseen siitä, toimiko leipuri alun perin laittomasti. Niissä todettiin ainoastaan, että leipurille rangaistuksen määrännyt alempi oikeusistuin oli osoittanut oikeuskäsittelyn aikana suhtautuvansa kristittyihin syrjivästi.

Korkein oikeus kirjoitti hääkakkutapauksen perusteluissaan, että kysymys yrittäjän velvollisuudesta tarjota palveluita samaa sukupuolta olevan parin häihin jäisi ratkaistavaksi tulevissa oikeusjutuissa.

Samaa sukupuolta olevien parien avioliitto tuli Yhdysvalloissa lailliseksi koko maassa korkeimman oikeuden päätöksellä vuonna 2015. Pew-tutkimuskeskuksen mukaan sitä vastustaa noin kolmasosa amerikkalaisista. Eri puolilla maata on ollut lukuisia tapauksia, joissa yrittäjä on kristilliseen vakaumukseensa vedoten kieltäytynyt tarjoamasta mies- tai naispareille häihin liittyviä palveluita, vaikka on ollut valmis muuten palvelemaan heitä.