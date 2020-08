USA:n postilaitoksen johtaja leimasi demokraattien syytökset törkeiksi – "Postilaitos kykenee toimittamaan vaalipostin ajallaan"

Yhdysvaltain postilaitoksen (USPS) johtaja Louis DeJoy kiistää väitteet postinkulun tahallisesta hidastamisesta. Hän kommentoi asiaa ollessaan Yhdysvaltain senaatin kuultavana perjantaina paikallista aikaa.

New York Timesin mukaan DeJoy kertoi suhtautuvansa erittäin luottavaisesti siihen, että postilaitos kykenee selviämään Yhdysvaltain historian suurimmasta postiäänestysprosessista. Hänen mukaansa on ollut "törkeää", miten demokraatit ovat väittäneet, että hän tahallisesti hidastaisi äänestyslippujen toimittamista auttaakseen presidentti Donald Trumpia.

DeJoy puolusti senaatin edessä isoa osaa postilaitokseen suunnitelluista muutoksista, kertoo New York Times. Hänen mukaansa monet niistä ovat tarpeellisia, jotta USPS saisi asiansa järjestykseen. Hän myönsi, että muutokset ovat hidastaneet postinkulkua joiltain osin, ja toisti postin toimintaan vaikuttavien leikkausten olevan jäädytettynä vaalien ylitse.

Hän vakuutteli, ettei vaalipostia koskien ole tehty mitään muutoksia.

– Postilaitos on täysin kykeneväinen ja sitoutunut toimittamaan kansakunnan vaalipostin kokonaisuudessaan ja ajallaan, DeJoy sanoi.

Trumpin ärhäkät postiäänestyksen ja postilaitoksen lisärahoituksen vastaiset kommentit ovat herättäneet mittavaa huolta siitä, että postinkulkua yritettäisiin heikentää tahallisesti vaalien alla.

Demokraattien mukaan uudistusten jäädyttäminen ei riitä

Trumpin toukokuussa nimittämää ja republikaaneja avokätisesti tukenutta DeJoyta on syytetty aiemmin muun muassa postin toimintaa entisestään hidastavien leikkausten tehtailusta.

DeJoy kertoi aiemmin tällä viikolla, että postilaitos jäädyttää kiistanalaiset uudistukset.

New York Timesin mukaan DeJoy kuitenkin kieltäytyi perääntymästä joiltain osin demokraattien painostuksesta huolimatta. Hän ei suostunut esimerkiksi perumaan satojen sinisten postilaatikoiden ja postinlajittelukoneiden poistamista. DeJoyn mukaan nämä olivat hänen edeltäjänsä aloittamia muutoksia, jotka johtuvat lähetysten määrän vähenemisestä.

Hän kertoi lehden mukaan senaattoreille, ettei tiennyt koneiden poistamisesta, kun se aloitettiin. Hänen mukaansa kyseessä ei ole myöskään postilaitoksen kannalta kriittinen asia.

Sen lisäksi, että DeJoy kiisti perjantaina postinkulun hidastamisen, hän väitti suunnittelemiensa uudistusten tuovan miljardin dollarin säästöt ja parantavan toimitusaikoja.

Demokraattien mukaan DeJoyn päätös jäädyttää muutokset ei ole kuitenkaan riittävä postilaitoksen pelastamiseksi. Kongressin edustajainhuoneen demokraattipuhemies Nancy Pelosi on kutsunut kongressiedustajat takaisin kesätauolta ottamaan kantaa postilaitosta koskeviin ongelmiin.

DeJoyn on seuraavaksi määrä saapua maanantaina edustajainhuoneen valvontavaliokunnan kuultavaksi.

CNN: Postilaitos aikoi kohdella vaalipostia eri lailla tänä vuonna

Uutiskanava CNN:n faktantarkistus asettaa DeJoyn kiistelyn kyseenalaiseen valoon. Uutiskanavan haltuunsa saamat USPS:n sisäiset asiakirjat osoittavat, että postilaitoksessa olisi todellakin ollut suunnitteilla muutoksia, jotka olisivat voineet johtaa pidempiin toimitusaikoihin vaalipostin osalta.

Sittemmin nämä muutokset on jäädytetty, niin kuin DeJoykin painotti omassa lausunnossaan, mutta CNN:n mukaan DeJoy kuitenkin sivuutti sen tosiasian, että vaalipostiin vaikuttavia muutoksia oli suunnitteilla vielä hiljattain.

CNN:n näkemien elokuun puoliväliin päivättyjen asiakirjojen mukaan USPS suunnitteli kohtelevansa vaalipostia eri lailla tänä vuonna. Aiempina vuosina USPS on kohdellut postin kautta lähetettyjä ääniä ykkösluokan postina siitäkin huolimatta, millaisena lähetyksenä kansalainen on äänensä eteenpäin lähettänyt.

Ensimmäisen luokan lähetykset kulkevat huomattavasti nopeammin kuin tavalliset lähetykset. Jos äänet eivät saisi tänä vuonna ykkösluokan kohtelua, voisi muutos johtaa äänten myöhästymiseen ja riistää äänioikeuden monilta äänestäjiltä.

CNN:n näkemien asiakirjojen perusteella USPS aikoi tänä vuonna kohdella ykkösluokan postina vain niitä ääniä, jotka lähetetään ykkösluokan postina. CNN:n pyydettyä kommenttia asiasta, postilaitoksen edustaja toisti DeJoyn lausunnon viestin.

– Emme ole muuttaneet toimintamallejamme ja olemme sitoutuneet siihen, että pitäydymme vakiintuneissa toimintamalleissamme ja normeissamme marraskuun vaalien aikana, edustaja kertoi uutiskanavalle ja sanoi USPS:n lisäävän resursseja vaalien alla postinkulun viivästymisen estämiseksi vaalien yhteydessä.

USPS:n edustajan mielestä uutiskanavan saamat asiakirjat eivät olleet virallisia eivätkä tulleet suoraan postilaitoksen johtajalta.

Synkkä koronatilanne lisää postiäänestystä

Ennen kuin DeJoy laittoi postilaitoksen uudistukset jäihin, USPS arvioi, että odotettavissa oleva postiäänten vyöry uhkaa marraskuun presidentinvaalien ääntenlaskentaa. Samalla se varoitti suurta osaa osavaltioita siitä, ettei se voi taata kaikkien äänten ehtivän perille ääntenlaskuun.

Poikkeuksellisen monien yhdysvaltalaisten uskotaan turvautuvan postiäänestykseen maan synkän koronatilanteen vuoksi. Postiäänestyksen sujumisen on arvioitu vaikuttavan erityisesti demokraattien kannattajien äänestysaktiivisuuteen.

Koska huoli postilaitoksen toiminnasta on virinnyt myös kansalaisten keskuudessa, on sosiaalisessa mediassa jaettu myös tapoja ohittaa postilaatikot ja saada äänensä toimitetuksi ilman, että tarvitsee itse mennä äänestyspaikalle koronaa uhmaten.

Esimerkiksi Reddit-sivustolla demokraattihaastaja Joe Bidenia käsittelevissä viestiketjuissa on ohjeistettu ihmisiä toimittamaan postiäänestyslipukkeet henkilökohtaisesti äänestyksestä vastaavalle toimistolle. Tällöin välttää jonoissa odottelun sekä postilaitokseen tukeutumisen.

Demokraattien presidenttiehdokas Biden on itse yhdistänyt DeJoyn suunnittelemat muutokset kilpailijaansa.

– Puhdasta Trumpia. Hän ei halua vaaleja, Biden sanoi viime viikolla.

Trump on kuluvan vuoden mittaan iskenyt useaan otteeseen postiäänestystä vastaan. Trumpin viesti on ollut, että postiäänestys johtaa laajaan vaalivilppiin. Hän on kuvaillut lisääntyvän postiäänestyksen olevan katastrofi.

Aiempien vaalien perusteella presidentin väitteelle ei ole löytynyt tukea.

---

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.