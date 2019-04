Siirtolaistilanne Yhdysvaltain Meksikon vastaisella rajalla on kärjistynyt kevään koittaessa nopeasti, kertovat useat yhdysvaltalaisviranomaiset. Sekä maahanmuuttoviranomaiset, poliitikot että siirtolaisia auttavat toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että rajalla on humanitaarinen kriisi. Käsitykset tilanteen syistä ja näkemykset ratkaisuista vain ovat erilaiset.

Rajaviranomaisten arvion mukaan maaliskuussa Yhdysvaltain rajalla otettiin kiinni jopa 100 000 laittomasti maahan pyrkivää, kertoo muun muassa The Washington Post. Se on enemmän kuin koko kuluvana vuosikymmenenä. Myös helmikuussa rajalla otettiin kiinni enemmän tulijoita kuin vuosiin.

Meksikon rajan yli pyrkii nyt paljon enemmän siirtolaisia kuin viranomaiset pystyvät käsittelemään. Suuri osa tulijoista hakee turvapaikkaa. Vastaanottokeskukset ovat täynnä ja käsittelyajat venyneet. Turvapaikanhakijoita on vapautettu Yhdysvaltoihin ilman kunnollista käsittelyä. Osa joutuu palaamaan takaisin Meksikon puolelle odottamaan.

"Ennennäkemätön kriisi"

Etelärajan virallisten rajanylityspaikkojen kautta otetaan yhä vähemmän turvapaikanhakijoita vastaan. Tästä syystä monet ylittävätkin rajan laittomasti syrjäisemmillä alueilla ja ilmoittautuvat ylityksen jälkeen Yhdysvaltain rajaviranomaisille hakeakseen turvapaikkaa.

Näin on käynyt muun muassa El Pason alueella Teksasissa. Se on yksi pahiten ruuhkautuneista alueista. Maahan pyrkivien kiinniotot ovat alueella kasvaneet yli 400 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Yhdysvaltain tulli- ja rajalaitoksen johtaja Kevin McAleenan julisti maaliskuun lopussa, että maan eteläraja on murtumispisteessä.

– Tulli- ja rajavirastolla on käsissään ennennäkemätön humanitaarinen ja rajaturvallisuuden kriisi etelärajalla, ja El Pasossa kriisi on paremmin näkyvissä kuin missään muualla, McAleenan totesi The Washington Postin haastattelussa.

McAleenanin mukaan maaliskuussa rajaviranomaisten haltuun päätyi lähes 40 000 lasta.

Osa lapsista on päätynyt El Pason kaupunkiin, rajan ylittävän sillan alle pystytettyyn väliaikaiseen säilöön, joka on ollut viime päivät suuren huomion kohteena.

Olot ovat karut. Piikkilanka-aidan ympäröimässä leirissä on teltta, mutta kaikki eivät mahdu sisälle. Mediat ovat raportoineet, että osa on joutunut nukkumaan taivasalla tuulen ja tomun keskellä jo päiviä. Lämmintä ruokaa on liian vähän. The New York Timesin tietojen mukaan sillan alla säilötään satoja siirtolaisia.

Ihmiset odottavat, että yhdysvaltalaisviranomaisilla olisi aikaa kirjata heidän turvapaikkahakemuksensa. Sen jälkeen he pääsevät sillan alta pois, mutta minne, se ei ole selvää.

Hallinnon toimet olleet tehottomia

The New York Timesin mukaan Yhdysvaltain viranomaiset ovat tienneet kuukausia, että siirtolaisten määrä kasvaisi nopeasti kevään kuluessa. Muun muassa Kalifornian yliopiston maahanmuuton tutkija Wayne Cornelius on kritisoinut presidentti Donald Trumpin hallintoa siitä, että se päätti tietoisesti olla valmistautumatta siirtolaisten määrän nopeaan kasvuun.

– Sen sijaan hallinto käynnisti useita pelotteita, jotka ovat olleet täysin tehottomia. Cornelius totesi haastattelussa.

Hän ja muut kriitikot ovat syyttäneet hallintoa siitä, että viranomaiset ovat keskittyneet maahanmuuttoa vaikeuttaviin toimiin eivätkä tehneet töitä väkivallan ja köyhyyden vähentämiseksi Keski-Amerikassa, mistä turvapaikanhakijoita nyt tulee.

Siirtolaisia auttavat järjestöt ovat vedonneet siihen, että hallinnon pitäisi kohdella siirtolaisia pakolaisina ja investoida ulkomaanapuun.

Vaikka siirtolaisia on tullut paljon ennenkin, tilanne on nyt poikkeuksellinen. Yhdysvaltoihin pyrkii ennätysmäärä perheitä ja yksin tulevia alaikäisiä Keski-Amerikan väkivallan, köyhyyden ja kuivuuden piinaamista maista: Guatemalasta, Hondurasista ja El Salvadorista. Yhdysvaltain siirtolaissysteemiä ei ole tehty heitä varten. Vastaanottokeskuksissa ei ole lapsille sopivia tiloja. Vaippoja tai ruokaa ei ole.

Lain mukaan rajaviranomaiset eivät saa säilöä alaikäisiä yli 72 tuntia, mutta lakia on The Washington Postin lähteiden mukaan jouduttu rikkomaan.

Meksikosta odotushuone

Trumpin hallinto ei kuitenkaan hellitä tiukkaa linjaansa. Se on toistuvasti kiristänyt siirtolaispolitiikkaa ja turvapaikanhaun ehtoja. Muurihaaveet ja uhkailut rajan sulkemisesta ovat esillä.

Trump syyttää Meksikoa tilanteesta. Hän ilmoitti myös katkaisevansa talousavun kolmelta Keski-Amerikan maalta.

Alkuvuodesta Yhdysvallat alkoi palauttaa turvapaikkaa odottavia siirtolaisia Meksikon puolelle odottamaan asiansa käsittelyä. Muutama päivä sitten sisäisen turvallisuuden ministeri Kirstjen Nielsen määräsi, että käytäntöä tulee laajentaa tuntuvasti. Jatkossa rajaviranomaisten on päivittäin käännytettävä satoja maahantulijoita Meksikon puolelle odottamaan päätöstä.

Kiistelty käytäntö on haastettu oikeuteen. Kansalaisoikeuksia puolustava ACLU-järjestö totesi lausunnossaan, että se muun muassa rikkoo kansainvälistä ihmisoikeuslakia, joka kieltää turvapaikanhakijoiden palauttamisen vaarallisiin oloihin.

Yhdysvaltain hallinto yrittää korjata siirtolaiskriisiä muun muassa kouluttamalla nopeasti lisätyövoimaa rajalle. Mutta vaikka rajalla tulijat saataisiinkin käsiteltyä tehokkaasti, odottaa turvapaikanhakijoita vielä monia mutkia.

Yksi iso pullonkaula löytyy turvapaikkahakemuksia käsittelevistä tuomioistuimista. Ne ovat pahoin ruuhkautuneet. Käsittelyjonossa on yli 800 000 tapausta. Niiden ratkaiseminen voi kestää vuosia. Keskeneräisten tapausten määrä on The New York Timesin mukaan kasvanut lähes 50 prosenttia Trumpin hallinnon aikana.