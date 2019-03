USA:n senaatti perui Trumpin muurihätätilan – Trump uhannut käyttää veto-oikeutta

Yhdysvaltojen senaatti on äänestänyt nurin hätätilan, jonka avulla presidentti Donald Trumpin oli määrä rahoittaa muurin rakentaminen Meksikon vastaiselle rajalle. Demokraattien lisäksi myös moni republikaani äänesti hätätilan perumisen puolesta, ja hätätila kaatui äänin 59–41.

Trump on uhannut käyttää seuraavaksi veto-oikeuttaan muurin rahoittamiseksi. Muuria vastustavien määrä ei ole niin suuri, että he pystyisivät estämään Trumpin veton. Äänestystulos on silti Trumpin kannalta nöyryyttävä.

Trump ei onnistunut alkuvuodesta hankkimaan kongressilta rahoitusta muurihankkeelleen, joten hän julisti maahan hätätilan rahoituksen saamiseksi.