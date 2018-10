USA:n synagogaiskun vanhin uhri 97-vuotias – murhattujen joukossa aviopari ja kaksi veljestä

Kaikki Pittsburghin synagogaiskun 11 kuolonuhria on tunnistettu, ja heidän omaisiinsa ollaan yhteydessä, sanoi Robert Jones, tutkintaa johtava liittovaltion poliisin FBI:n erikoisagentti sunnuntaina.

Uhrit olivat 54–97-vuotiaita. Joukossa oli aviopari ja kaksi veljestä.

CNN:lle Jones kuvaa rikospaikkaa kammottavimmaksi, jonka hän on 22-vuotisen uransa aikana nähnyt.

Mies, jota epäillään hyökkäyksestä, sanoi poliisille sairaalassa, että haluaa kaikkien juutalaisten kuolemaa ja että juutalaiset ovat tekemässä kansanmurhaa hänen kansaansa kohtaan.

Mies oli myös puhunut kaikkien juutalaisten tappamisesta ja kansamurhasta ampumisen aikana, Pennsylvanian osavaltiosyyttäjä Scott Brady vahvistaa.

ADL: Juutalaisiin kohdistuneet hyökkäykset lisääntyneet viime vuosina

Pittsburghissa synagogaan tehty isku on nostanut Yhdysvalloissa otsikoihin juutalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ja häirinnän.

Antisemitismiä vastaan työskentelevän kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguen (ADL) mukaan 11 ihmisen hengen vaatinut synagogahyökkäys on kuolettavin isku juutalaisia vastaan Yhdysvaltojen historiassa. ADL on jo aiemmin varoittanut, että juutalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ja häirintä ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa merkittävästi parina viime vuotena.

ADL:n mukaan tapausten määrä oli pitkään laskussa, kunnes se vuonna 2016 kääntyi nousuun. Vuodesta 2016 vuoteen 2017 määrä harppasi yhtäkkiä liki 60 prosenttia.

ADL arvioi, että syitä tähän ovat muun muassa amerikkalaisen yhteiskunnan syvenevä jakautuminen sekä erilaisten viharyhmien vahvistuminen.

Samaa sanoo Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola.

– Tämä tapahtuu yleisemmässä kontekstissa, missä valkoinen herrakansa -ajattelu on yleistynyt ja siihen liittyvää terrorismia on koettu Yhdysvalloissa sekä Euroopassa, Aaltola sanoo.

Kyse yhteiskunnan ilmapiiristä laajemmin

Vaikka presidentti Donald Trump ei ole säästellyt sanojaan esimerkiksi muslimeista tai meksikolaisista, juutalaisia hän ei ole juuri julkisesti tölvinyt. Päinvastoin hän on kaudellaan lämmitellyt Yhdysvaltojen ja Israelin välejä, jotka presidentti Barack Obaman aikana viilenivät.

Trumpin vävy ja läheinen neuvonantaja Jared Kushner on juutalainen. Ennen avioitumistaan Kushnerin kanssa myös Trumpin tytär Ivanka kääntyi juutalaiseksi.

Aaltola näkee, että juutalaisvastaisuuden kasvussa on laajemmin kyse Trumpin kauden ilmapiiristä Yhdysvalloissa.

– Trump on presidenttinä käyttänyt hyvin leimaavaa, kärjekästä ja kuppikuntaistavaa kieltä sen sijaan, että olisi puhunut maltillisesti ja pyrkinyt yhdistämään kansaa. Trump on kuin sateenvarjo, jonka alla on erilaisia ajatussuuntia, myös rodullisia piirteitä korostavia rasisteja.

Väkivalta voi heikentää hallinnon vaaliasemia

Trumpin aikana Yhdysvalloissa ovat vahvistuneet monet ääriajattelua edustavat ryhmät, joista osassa on myös antisemitistisiä piirteitä.

– Heillä on ajatuksia globalismin salaliitosta illuminaatteineen, jossa (George) Sorosin kaltaiset juutalaistaustaiset henkilöt ovat korostetusti esillä. Ne saattavat hyvinkin antaa jollekulle virikkeen toteuttaa vihatekoja.

Miljardööri ja demokraattien suurimpiin lahjoittajiin kuuluva Soros oli ensimmäinen henkilö, joka sai postilaatikkoonsa pommikirjeen kuluneella viikolla.

– Ehkä Pittsburghin ampuja oli sellainen ihminen, joka pitää Trumpiakin maltillisena ja jopa globalistina, joten hän koki, että pitää tarttua aseisiin ja ryhtyä toimeen.

Aaltola katsoo, että kuluneen viikon tapahtumat ovat pelanneet presidentin vastustajien pussiin välivaalien alla.

– Kyllähän tämä kertoo hyvinkin paljon maan tilasta ja poliittisesta polarisaatiosta tällä hetkellä, kun ei tunnu löytyvän vastauksia väkivaltaepidemian pysäyttämiseen. Tämä on äänestäjillä varmasti mielessä, kun he menevät vaaliuurnille, Aaltola uskoo.