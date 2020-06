USA:n tartuntatautiasiantuntija Fauci: "Koronavirus on pahin painajaiseni"

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Antonio Fauci kutsui koronavirusta pahimmaksi painajaisekseen puhuessaan kansainvälisessä konfrerenssissa tiistaina. Fauci sanoi pitävänsä koronavirusta pahempana kuin ebolaa tai hiv:tä.

– Ebola oli pelottava, mutta se ei koskaan ole levinnyt helposti, Fauci sanoi CNN:n mukaan.

Hiv:n vaarallisuudesta Fauci sanoi, että siihen sairastumisen uhka riippuu siitä, kuka olet, missä olet ja elät.

Fauci sanoi, että aiemmin, kun häntä on pyydetty kuvailemaan pahinta pelkäämäänsä sairautta, hän on kuvaillut sitä usein jonkinlaiseksi hengitystieinfektioksi, joka siirtyisi todennäköisesti eläimistä ihmisiin ja sen tarttumisaste olisi korkea. Faucin mukaan aiemmin on ollut joitain sairauksia, joilla on ollut jokin mainituista ominaisuuksista, mutta koronaviruksessa on ne kaikki yhdistettyinä.

– Nyt meillä on jotain, joka on pahin painajaiseni. Neljässä kuukaudessa se on tuhonnut maailman, Fauci sanoi.

Johns Hopkins yliopiston sivujen mukaan yli 7,2 miljoonaa ihmistä on saanut koronavirustartunnan ympäri maailman ja 411 000 ihmistä on kuollut koronavirukseen liittyen.

– Koronavirus on levinnyt odottamattoman nopeasti ympäri maailman, eikä se ole ohi vielä, Fauci jatkoi.

Fauci muistutti, ettei vieläkään ole täysin selvää, miten koronaviruksesta toivutaan ja mitä pitkäaikaisvaikutuksia sairastuneille saattaa tulla. Hän lisäsi myös, että maailmalla tarvitaan "miljardeja ja miljardeja" rokoteannoksia koronavirusta vastaan.

Yhdysvalloissa yli 800 koronakuolemaa vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on rekisteröity vuorokauden aikana yli 800 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo Johns Hopkins -yliopisto. Yhdysvalloissa koronaan liittyviä kuolemia on nyt lähes 111 800 ja tartuntojen määrä lähentelee kahta miljoonaa.

Yhdysvallat on koronaviruspandemian pahiten runtelema maa niin kuolemien kuin tartuntojen määrissä mitattuna.

Kahden viime viikon aikana päivittäiset kuolinluvut ovat laskeneet useasti alle tuhanteen, mikä on huomattavasti vähemmän kuin huhtikuun puolivälissä nähdyt luvut. Noihin aikoihin vuorokaudessa rekisteröitiin jopa yli 3 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Uudet tartunnat ovat sinnikkäästi pysytelleet päivätasolla noin 20 000:ssa.

Aiemmin korona runnoi Yhdysvaltojen itärannikkoa, mutta sittemmin virus on siirtynyt enemmän Keskilänteen, etelään ja länteen.

Massachusettsin yliopiston laskelmien mukaan koronavirukseen liittyvien kuolemantapausten määrä tulee olemaan Yhdysvalloissa noin 130 000 heinäkuun 4. päivään mennessä.

Miljoonaa asukasta kohti Yhdysvalloissa on Worldometer-sivuston mukaan 345 koronakuolemaa, kun Suomessa vastaava luku on 58.

Koronatartunnan saaneiden kaartilaisten määrää ei kerrota

Osalla kansalliskaartilaisista on todettu koronavirustartunta sen jälkeen, kun heidät käskettiin poliisiväkivaltaa vastustavien mielenosoitusten vuoksi Washingtoniin pitämään järjestystä yllä. Sittemmin mielenosoitukset ovat sujuneet rauhallisesti ja kansalliskaarti on jo käsketty vetäytymään pääkaupungista.

Koronatartunnan saaneiden kansalliskaartilaisten määrää ei paljastettu "operatiivisen turvallisuuden" vuoksi. Kaartilaisille tehtiin koronatesti ennen kuin he menivät Washingtoniin sekä sen jälkeen.

Monet mielenosoittajat käyttivät maskeja, mutta eivät kaikki. Myös monet poliisi- ja turvallisuusviranomaiset olivat maskitta.

Eri puolilla Yhdysvaltoja järjestetyt poliisiväkivaltaa vastustavat mielenosoitukset alkoivat, kun George Floyd kuoli pidätystilanteessa Minneapolisissa toukokuun lopulla. Floydin taposta syytetään poliisia, joka painoi häntä polvella niskasta liki yhdeksän minuutin ajan pidätystilanteessa. Myös kolmea muuta poliisia syytetään avunannosta tappoon.

