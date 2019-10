USA:n varapresidentti ja ulkoministeri matkustavat tänään Turkkiin neuvottelemaan Syyria-hyökkäyksestä – Putin kutsui Erdoganin Venäjälle

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence ja ulkoministeri Mike Pompeo matkustavat tänään keskiviikkona Turkkiin. Pencen ja Pompeon on tarkoitus painostaa Turkkia lopettamaan Pohjois-Syyriassa kurdijoukkoja vastaan käymänsä hyökkäys.

Asiasta kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Pencen on määrä tavata Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan torstaina. Yhdysvallat hakee neuvotteluissa välitöntä tulitaukoa.

Yhdysvallat tiukensi maanantaina kantaansa Turkin Syyria-operaatioon ja muun muassa keskeytti Turkin kanssa käymänsä kauppaneuvottelut. Lisäksi Yhdysvallat korottaa jälleen Turkille asettamiaan teräksen tullimaksuja.

Yhdysvallat aikoo myös pyytää sotilasliitto Naton liittolaisia rankaisemaan Turkkia sen Pohjois-Syyriaan kohdistaman hyökkäyksen takia. Puolustusministeri Mark Esper sanoi matkustavansa Naton päämajaan Brysseliin ensi viikolla. Esperin mukaan Yhdysvallat pyytää Nato-maita ryhtymään diplomaattisiin ja taloudellisiin toimenpiteisiin Turkin "törkeitä toimia vastaan".

Turkki on myös itse sotilasliitto Naton jäsen.

Kreml: Putin kutsui Erdoganin Venäjälle

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kutsunut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin Venäjälle, kertoo Kreml. Putin esitti kutsun presidenttien keskustellessa puhelimessa Syyrian tilanteesta. Aloitteen puhelusta teki Erdogan.

Venäjän hallinnon tiedotteen mukaan Putin kutsui Erdoganin "työvierailulle lähipäivinä" ja Erdogan hyväksyi kutsun. Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että presidentit korostivat puhelun aikana, kuinka tärkeää on estää yhteenotot Turkin ja Syyrian joukkojen välillä. Putinin kerrotaan myös tuoneen esille huolensa "terroristeista, jotka yrittävät paeta ja soluttautua naapurimaihin".

Turkki käynnisti viime viikolla hyökkäyksen Pohjois-Syyrian kurdialueille sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump päätti vetää Yhdysvaltain sotilaita alueelta. Sekä hyökkäys että Yhdysvaltain päätös ovat saaneet voimakasta kansainvälistä kritiikkiä. Niin EU, YK kuin sotilasliitto Nato ovat kritisoineet asiaa.

Turkkilaispankin väitetään auttaneen Irania kiertämään pakotteita

Yhdysvallat asetti myös turkkilaispankki Halkbankille rikossyytteitä, joiden mukaan sitä epäillään muun muassa rahanpesusta.

Halkbank on Turkin valtion omistama. Yhdysvallat on jo aiemmin asettanut pankin henkilökunnalle syytteitä sen toiminnasta. Pankin apulaisjohtaja Mehmet Hakan Atilla sai viime vuonna tuomion Yhdysvalloissa siitä, että hän auttoi Irania kiertämään Yhdysvaltain pakotteita. Atilla on jo vapautunut vankilasta.

Halkbank on ollut yksi pitkäaikainen ja hiertävä keskustelunaihe Yhdysvaltain ja Turkin välillä. Se, että pankin toiminta on taas tapetilla, liittynee Yhdysvaltain ja Turkin kiristyneisiin väleihin.

Yksi keskeinen todistaja tapauksessa on ollut turkkilais-iranilainen liikemies Reza Zarrab, joka on aiemmin väittänyt presidentti Erdoganin hyväksyneen henkilökohtaisesti operaation, jonka avulla Iran kiersi Yhdysvaltain asettamia talouspakotteita.

Turkki on kiistänyt syytökset.

Turkki ei tue tulitaukoa

Presidentti Erdogan taas viesti tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, että Yhdysvaltain toimilla ei ole Turkkiin vaikutusta.

Hän kommentoi Yhdysvaltojen toimia toteamalla, että Turkki ei ole huolissaan Yhdysvaltain sanktioista.

– Turkki ei ikinä tule julistamaan tulitaukoa Syyriaan, Erdogan lisäsi.

Hän myös totesi, että Syyrian armeijan saapuminen Manbijiin ei ole "erityisen negatiivinen kehityskulku".

Syyrian hallinnon joukot saapuivat Manbijiin osana kurdien ja Syyrian hallinnon välistä sopimusta. Viime vuodet kaupunki on ollut kurdien komennossa.

