USA:n viranomaiset uskovat löytäneensä syyllisen sähkötupakoitsijoiden kuolemiin liitettyyn keuhkosairauteen

Yhdysvalloissa terveysviranomaiset uskovat löytäneensä sähkötupakoitsijoiden kuolemiin liitetyn keuhkosairauden aiheuttajan. Viranomaisten mukaan syyllinen on E-vitamiiniasetaatti, jota on käytetty höyrystinlaitteissa.

Yhdysvalloissa on ilmennyt jo yli 2 000 tapausta, joissa potilaan keuhkovaurio on liitetty sähkötupakan käyttöön. Potilaista ainakin 39 on kuollut.

Öljymäistä E-vitamiiniasetaattia käytetään toisinaan kannabisnesteiden kanssa sähkötupakassa. Viranomaiset ovat jo aiemmin epäilleet, että vaurioista merkittävä osa liittyy kannabisnesteiden käyttöön, mutta nyt tulos saa vahvistusta.

Tautien kontrolliin ja ehkäisemiseen keskittyvä CDC-virasto testasi 29 keuhkosairauteen sairastunutta potilasta ja kaikista löytyi E-vitamiiniasetaattia.

– Muita mahdollisia myrkkyjä ei ole testeissä toistaiseksi löytynyt, CDC:n varapääjohtaja Anne Schuchat totesi.

E-vitamiiniasetaattia käytetään monissa ruuissa ja kosmetiikkatuotteissa, kuten voiteissa. Se aiheuttaa kuitenkin hengitettäessä häiriöitä keuhkojen toiminnassa.

CDC:n mukaan lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta syyllisestä voidaan olla täysin varmoja. Viraston mukaan on mahdollista, että keuhkosairauksien taustalla on useampia myrkkyjä.