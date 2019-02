Yhdysvalloissa kuusitoista osavaltiota on haastanut presidentti Donald Trumpin hallinnon oikeuteen presidentin julistaman kansallisen hätätilan takia. Osavaltioiden mielestä Trumpin ratkaisu on perustuslain vastainen.

Osavaltiot veivät Trumpin ratkaisun oikeuteen liittovaltion tuomioistuimessa Kaliforniassa. Osavaltioiden mielestä Trump yrittää hätätilanjulistuksella kiertää kongressin lainmukaiset valtaoikeudet.

Trump julisti hätätilan perjantaina saadakseen Meksikon rajamuurin rahoitetuksi. Viikonlopun aikana useat kansalaisjärjestöt ilmoittivat jo haastavansa päätöksen oikeudessa.

Suurin osa oikeusjutussa mukana olevista osavaltioista on kallellaan demokraatteihin päin: haasteessa ovat mukana Colorado, Connecticut, Delaware, Havaiji, Illinois, Kalifornia, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ja Virginia.

Kalifornian oikeusministerin mukaan osavaltiot ovat muurin rakentamisen takia vaarassa menettää muihin tarkoituksiin kuten luonnonkatastrofiapuun varattuja rahoja.

– Noiden liittovaltion rahojen käyttäminen rajamuurin rakentamiseen vastoin kongressin tahtoa rikkoo Yhdysvaltain perustuslakia, haasteessa sanotaan.

Juridisesti kinkkinen tilanne

Kongressin viime viikolla hyväksymässä rahoituspaketissa annettiin raja-aitojen rakentamiseen 1,375 miljardia dollaria, ja Trump allekirjoitti rahoituspaketin saadakseen estettyä uuden hallinnon sulun. Summa ei kuitenkaan riittänyt Trumpille, joka aikoo hätätilan avulla ohjata noin kuusi miljardia puolustusministeriön rahoja muurin rakentamiseen. Trump oli uhannut hätätilalla jo viikkojen ajan, ja julistusta seuranneet useat oikeusjutut olivat odotettavissa.

Tilanne on juridisesti monimutkainen. Presidentillä on lain mukaan oikeus julistaa hätätila ja käyttää liittovaltion varoja kansallisen turvallisuuden edistämiseen, mutta asetelma on hankala, sillä kongressi on ollut presidentin kanssa eri mieltä. Trump on myös julkisissa lausunnoissaan selvästi osoittanut käyttävänsä hätätilaa välineenä kongressin kiertämiseen.

Demokraattien lisäksi myös osa kongressin republikaaneista on tuominnut Trumpin ratkaisun ja sanonut sen toimivan vaarallisena ennakkotapauksena.