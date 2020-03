USA:ssa muutamat osavaltiot sulkevat jo koulujaan

Yhdysvalloissa ainakin kuusi osavaltiota on määrännyt koulut suljettaviksi koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Ohion, Michiganin, Oregonin, Marylandin, Kentuckyn ja New Mexicon koulujen ovet sulkeutuvat maanantaista alkaen ainakin kahdeksi viikoksi.

– Tämä on tarpeellinen askel suojellaksemme lapsiamme, perheitämme ja yleistä terveyttämme, kommentoi Michiganin kuvernööri Gretchen Whitmer.

Koulujen sulkeminen koskettaa miljoonia koululaisia. Päätöksen arvioidaan myös aiheuttavan ongelmia monille köyhille perheille, joiden lapsille ilmainen tai tuettu kouluruokailu on ollut erittäin tärkeä. Esimerkiksi Kentuckyssa lähes kolme neljästä julkisten koulujen 650 000 oppilaasta on ilmaisen tai tuetun ruokailun piirissä.

Myös muita rajoituksia on otettu käyttöön. Marylandissa muun muassa yli 250 ihmisen kokoontumiset on kielletty.

– Tämä ongelma kehittyy ja eskaloituu ripeästi ja dramaattisesti, Marylandin kuvernööri Mike Hogan sanoi.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä noin 1 700 koronatartuntaa.

Ilmansaasteet vähentyneet Pohjois-Italiassa koronavirusalueen yllä

Koronavirusepidemian vaikutukset liikenteeseen näkyvät vähentyneinä ilmansaasteina pahimman tautialueen yllä Pohjois-Italiassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan ilman typpidioksidipitoisuudet ovat Pohjois-Italiassa laskeneet.

– Satelliittikuvissa näkyy oletettavasti alueen liikennemäärien väheneminen, kertoo tiedotteessa Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Iolanda Ialongo.

Vastaava ilmiö havaittiin jo aiemmin Kiinassa, jossa typpidioksidipitoisuudet ovat olleet selvästi tavallista matalampia tammikuun loppupuolelta lähtien.

Typpidioksidi (NO2) on ilmansaaste, jota syntyy liikenteen, teollisuuden ja energiantuotannon palamisprosesseissa.

Typpidioksidi on lyhytikäinen kaasu, joka pysyy pääosin päästölähteiden lähellä, joten muutokset liikenteen määrässä näkyvät nopeasti sen pitoisuuksissa ilmakehässä. Suurina pitoisuuksina typpidioksidi on myrkyllistä maanpinnan lähellä.

Kiinan tapaan Italia on rajoittanut kansalaistensa liikkumista kovin keinoin taudin leviämisen pysäyttämiseksi. Italiassa koronavirustartuntoja on todettu yli 15 000 ja yli tuhat ihmistä on kuollut.