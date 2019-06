USA:ssa on suurempi riski kuolla opioidiyliannostukseen kuin auto-onnettomuuteen

Viime vuosina päivittäin yli 130 yhdysvaltalaista on kuollut opioidien yliannostukseen, arvioi maan terveysministeriö. Luku on niin suuri, että maassa on puhuttu pitkään opioidiepidemiasta.

Alkuvuodesta National Safety Council -järjestö arvioikin, että Yhdysvalloissa on nyt ensimmäistä kertaa suurempi riski kuolla opioidien yliannostukseen kuin auto-onnettomuuteen, kertoo muun muassa CNN.

Viranomaisen mukaan opioidien aiheuttamat yliannostukset ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa räjähdysmäisesti 2000-luvulle tultaessa. Maan terveysvirasto CDC arvioi, että lähes 400 000 yhdysvaltalaista kuoli opioidien aiheuttamaan yliannostukseen vuosina 1999–2017.

Eikä kyse ole vain riippuvuudesta opioidihuumeisiin, kuten heroiiniin. Arviolta jopa puolet opioideihin kuolleista on ottanut yliannostuksen reseptilääkettä, kertoo Washington Post.

Erityisen tuhoisa on synteettinen opioidi fentanyyli, jota käytetään muun muassa vahvoissa kipulääkkeissä. Se on sata kertaa vahvempaa kuin morfiini ja aiheuttaa helposti riippuvuutta ja yliannostuksia.

Fentanyylin tunnetuimpiin uhreihin lukeutuu muun muassa pop-ikoni Prince, joka kuoli aineen yliannostukseen vuonna 2016. Princen perhe on haastanut pop-tähden lääkärin oikeuteen opioidiriippuvuuden aiheuttamisen takia. Asiasta on uutisoinut muun muassa ABC News.

Opioidit ovat myös keskeinen syy siihen, että yhdysvaltalaisten eliniänodote on viime vuosina laskenut. Esimerkiksi toissa vuonna huumeiden tai lääkkeiden yliannostukseen kuoli yli 70 000 amerikkalaista. Opioidit liittyivät lähes 50 000 tapaukseen.

Lääkefirmoja syytetään epidemian aiheuttamisesta

Karut tilastot ovat saaneet Yhdysvaltalaiset etsimään syyllisiä epidemiaan. Oklahomassa, Yhdysvaltain sydänmailla alkoi toukokuun lopussa historiallinen oikeudenkäynti, jossa ratkaistaan, voidaanko lääkeyhtiöitä pitää syyllisenä opioidiepidemian syntyyn.

Osavaltion oikeusistuimessa suuryritys Johnson & Johnsonia ja sen tytäryhtiötä syytetään muun muassa harhaanjohtavasta markkinoinnista ja opioidipohjaisten kipulääkkeiden aiheuttaman riippuvuuden vähättelystä.

Oikeudenkäynnin uskotaan toimivan ennakkotapauksena vastaavissa oikeudenkäynneissä, joita on jonossa lähemmäs kaksituhatta. Lääkeyhtiöiden lisäksi syytetyn penkille joutuu nousemaan muun muassa lääketoimittajia ja apteekkiketjuja.

Esimerkiksi Kalifornia, Havaiji ja Washington D.C. haastoivat Purdue Pharman oikeuteen kesäkuun alussa ja syyttävät yritystä opioidipohjaisen OxyContin-kipulääkkeen petollisesta markkinoinnista. Lääkkeen on väitetty olevan yksi USA:n opioidikriisin alullepanijoista.

Miljoonien korvaukset

Kalifornian yleinen syyttäjä Xavier Becerra syytti tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvaltoja riivaava opiodikriisi voidaan jäljittää Purdue Pharmaan ja sen omistajiin lukeutuvan Sacklerin perheen voitontavoitteluun.

– Yhtiön myyntiedustajat markkinoivat virheellisesti OxyContinia ja sanoivat, että se ei aiheuta riippuvuutta tai vieroitusoireita, Becerra sanoi Washington Postin mukaan.

Oklahoman yleinen syyttäjä Mike Hunter taas syytti Johnson & Johnsonia ahneudesta yrityksen käynnistäessä petollisen, useiden miljoonien dollareiden aivopesukampanjan, jonka avulla se yritti myydä opioideja taikalääkkeenä.

– On korkea aika pistää heidät vastuuseen teoistaan, Hunter sanoi avauspuheenvuorossaan ja kutsui opioidiepidemiaa Yhdysvaltain pahimmaksi ihmisen aiheuttamaksi terveyskriisiksi.

Johnson & Johnson on kiistänyt kaikki syytökset ja sanonut muun muassa, että lääkäreillä on jo vuosikymmenten ajan ollut kokemusta opioidilääkkeistä ja niiden aiheuttamasta riippuvuudesta.

Kaksi muuta Oklahomassa syytettynä ollutta lääkeyritystä, israelilainen Teva ja Purdue Pharma, sopivat asian. Purdue Pharman korvaussumma on huimat 270 miljoonaa dollaria. Yritys on sanonut harkitsevansa konkurssiin hakeutumista kovien korvausvaatimusten keskellä.

Myös muun muassa Kanada kamppailee opioidikriisin kanssa. Maan viranomaisten mukaan opioidien yliannostus on tappanut 10 000 ihmistä sitten vuoden 2016. Kaksi Kanadan provinsseista onkin kertonut haastavansa kymmeniä lääkefirmoja ja -toimittajia oikeuteen kattaakseen opioidiriippuvuuden aiheuttamia terveydenhuoltokustannuksia.

Oikeudenkäyntejä lääkejättejä vastaan on verrattu tupakkayhtiöiden kanssa vuonna 1998 saavutettuun ratkaisuun, joka rajoitti tupakkatuotteiden markkinointia ja määräsi tupakkayhtiöt maksamaan satoja miljardeja dollareita tupakasta aiheutuneiden kustannusten kattamiseen.

---

Lähteenä on käytetty myös AFP:tä.