USA:ssa ulkoasiainvaliokunnan demokraatit eivät usko perusteluja Jessikka Aron palkinnon perumisesta

Yhdysvaltain senaatin ulkoasiainvaliokunnan demokraattisenaattorien selvityksen mukaan ulkoministeriön väitteet suomalaistoimittaja Jessikka Aron palkinnon perumisen syistä eivät sovi yhteen todisteiden kanssa. Asiasta kerrotaan selvityksessä.

Selvityksen laatineet demokraattisenaattorit aikovat pyytää jatkotutkintaa ulkoministeriön toimista. Tutkinnan suorittaa ulkoministeriön laillisuusvalvoja.

Yhdysvaltalainen Foreign Policy -lehti kertoi aiemmin tässä kuussa, että Yhdysvaltojen ulkoministeriö aikoi palkita Aron muun muassa tutkivasta journalismista, mutta perui palkitsemisen yllättäen ja ilman uskottavia perusteluja. Lehden mukaan peruminen johtui Aron presidentti Donald Trumpiin kohdistamasta kritiikistä.

Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palkinnon peruminen johtui viestintäkatkoksesta. Väite on kuitenkin ristiriidassa dokumenttien kanssa, joita selvityksen tekijät ovat saaneet nähtävikseen.

Selvittäjät ovat tutkineet muun muassa Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystön Arolle lähettämiä sähköposteja. Liitteenä olevien dokumenttien joukossa on myös paperi, jossa Aro on listattu yhdeksi Women of Courage -palkinnon saajista.

Selvityksen on laatinut ulkoasiainvaliokunnan kakkospuheenjohtajan, demokraattisenaattori Bob Menendezin johtama demokraattisenaattoriryhmä. Raportissa todetaan, että jos palkinto on peruttu Trumpin kritisoinnin takia, kyseessä on "solvaus" Yhdysvaltain arvoja vastaan.

Aro on toistuvasti kritisoinut Trumpia Twitterissä. Hän on muun muassa kirjoittanut, ettei Venäjällä tarvita trollitehtaita, koska Trump hoitaa trollauksen niiden puolesta.

Yhdysvaltain ulkoministeriö ehti jo tammikuussa kertoa Arolle, että hän saa palkinnon, mutta perui tiedon myöhemmin. Ulkoministeriön mukaan koko tieto palkinnosta perustui virheeseen eikä Aro koskaan ollut edes palkittavien listalla.

Aro kertoi STT:lle kuun alussa lähettäneensä edustajansa välityksellä suurlähetystölle helmikuun lopussa perusteluja pyytävän kirjeen, mutta ei ole saanut siihen vastausta.

– Kuitenkin meillä on Suomessa ja USA:ssa hyvän hallinnon ja transparenssin periaate viranomaisviestinnässä, hän sanoi.

Ulkoministeriön edustaja Robert Palladino sanoi CNN:lle torstaina, ettei aio avata palkintoperusteita tarkemmin.

– Asian käsittelyssä tehtiin useita virheitä, jotka johtivat väärään ilmoitukseen. Olemme jo ryhtyneet toimiin, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei tällaista tapahdu uudelleen, Palladino sanoi.

Aro palkittiin Bonnierin Suurella journalistipalkinnolla vuonna 2016.