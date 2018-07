Ukkonen lietsoo Ruotsin metsäpaloja, vain sade pelastaisi tilanteen – katastrofi voi vaikuttaa jopa syksyn vaaleihin

Ruotsissa ukkonen on sytyttänyt yhä uusia metsäpaloja ainakin maan pohjoisosiin, kertoo muun muassa Aftonbladet. Luulajan alueella uusia paloja on syttynyt lehden mukaan päivällä ainakin Bodeniin ja Ylikainuuseen. Pelastuslaitos toivoo, että ukkoset toisivat mukanaan sadetta sammutustöiden avuksi.

Yksi metsäpaloista maan keskiosissa Ljusdalissa on jo Ruotsin suurin metsäpalo sitten vuoden 2014, kertoo Ruotsin radio. Se luonnehtii paloa Ruotsin nykyhistorian suurimmaksi.

Ruotsin hätäkeskuksen tietojen perusteella tilanne näyttää pahentuneen aamusta. Maastopaloja oli iltapäivällä 68, kun aamulla niitä oli 44. Palojen määrä on kuitenkin pienempi kuin eilen, jolloin paloja oli 80.

Ensi viikko n

äyttää pahalta: hellettä, hellettä ja hellettä

Tilanne on todella vakava erityisesti Gävleborgin, Jämtlandin, Västernorrlandin ja Taalainmaan lääneissä, jossa palot ovat suuria.

– Meillä ei ole toivoa sammuttaa mitään näistä paloista muutoin kuin säänmuutoksella, toisin sanoen jatkuvalla, päiviä kestävällä sateella, kertoo Peter Arnevall Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusviranomaisesta TT:lle.

Tilanne vaihtelee eri osissa maata, ja esimerkiksi Jämtlandin metsissä sammutustyöt ovat tuottaneet tulosta. Tänään ja huomenna säätiedotukset lupaavat paikoin sadetta, mutta alkuviikosta Ruotsin sääkartta on täynnä auringon kuvaa ja hellelukemia.

– Ensi viikon lämpö huolestuttaa meitä – uuden lämpöaallon kanssa tulee rankkaa. Silloin kuivuu, ja se luo yhä kovempaa painetta kaikille, jotka työskentelevät tulipalon kanssa, kertoo Thomas Reichert Ruotsin pelastuslaitokselta TT:lle.

Paloja on ainakin noin 20 000 hehtaarin alueella. Satoja ihmisiä on evakuoitu kodeistaan.

Koituuko tulipaloaalto hallituksen eduksi vai haitaksi?

Maastopalot voivat vaikuttaa myös Ruotsin syyskuun valtiopäivävaaleihin, arvioi Dagens Nyheterin haastattelema Uppsalan yliopiston valtiotieteilijä Lina M. Eriksson. Hänen mukaansa aiemmat luonnonkatastrofit ovat koituneet istuvan hallituksen haitaksi, mutta koskaan ei tiedä, jos nyt palot koituvat hallituksen eduksi.

Esimerkiksi kaksi viikkoa tsunamin jälkeen vuonna 2005 iskenyt myrsky Gudrun aiheutti Erikssonin mukaan historiallisen hallituksen vaihdon vuonna 2006, jolloin sosiaalidemokraatit hävisivät vaalit.

Tanskassa suljettiin saari

Kuivuus ja maastopalot eivät kiusaa vain Ruotsia ja Suomea, vaan muissakin pohjoisissa maissa on taisteltu maastopaloja ja niiden uhkaa vastaan.

Tanskassa on suljettu kokonainen lomasaari kuivuuden takia, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Pieni asumaton saari Fynin saaren pohjoispuolella on luonnonsuojelualue, joka houkuttelee 30 000–40 000 turistia vuodessa. Saari suljettiin DR:n mukaan, koska pelastuslaitoksen olisi liian vaikeaa päästä saarelle, jos maastopalo syttyisi. Saarelle ei pääse autolla vaan vain kävellen matalan veden yli.

Latvian länsiosissa määrättiin pikkukylä evakuoitavaksi keskiviikkona lähellä riehuvan palon vuoksi, kertoo AFP. Stiklin kylästä evakuoitiin kymmeniä ihmisiä, kun savu ja tuhka levisivät kohti kylää.

Etelä-Norjassa on ollut viimeisen kahden viikon aikana 350 paloa, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Tilanne on vaikea, mutta hallinnassa. Riski uusien palojen syttymiselle on edelleen olemassa.