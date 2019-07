Ukrainalaiset ovat uurnilla jälleen, Zelenskyin joukot vienevät taas voiton

Ukrainassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Vaalit oli alun perin tarkoitus järjestää lokakuussa, mutta Ukrainan tuore presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti hajottavansa maan parlamentin vannottuaan virkavalansa toukokuussa.

Murskavoiton presidentinvaaleissa vieneen Zelenskyin puolue näyttäisi nappaavan voiton myös parlamenttivaaleissa ja saavan enemmistön parlamenttiin eli Verh'ovna Radaan, maan "korkeimpaan neuvostoon". Vaalien alla tehdyissä mielipidekyselyissä uusi Kansan palvelija -puolue on ollut Ukrainan suosituin poliittinen liike, ja eräässä kyselyssä lähes puolet jo äänestyspäätöksensä tehneistä ukrainalaisista ilmoitti tukevansa Zelenskyin puoluetta.

Puolueen nimi on peräisin televisiosarjasta, jossa Zelenskyi näytteli presidenttiä ennen kuin nousi tosielämän presidentiksi. Täysin politiikan ulkopuolelta valokeilaan ilmestynyt Zelenskyi onkin asemoinut itsensä eliitin vastaisena vastavirran ehdokkaana. Poliittisena ummikkona ja Ukrainan nuorimpana johtajana sitten Neuvostoliiton aikojen hän on ilmoittanut, ettei halua nykyisiä tai entisiä päättäjiä puolueensa riveihin lainkaan.

Urapoliitikoiden sijaan puolueen ehdokkaat ovat tavallisia ukrainalaisia.

– Tärkein päämäärä on puhdistaa maa korruptiosta, ryöstelystä, lahjonnasta ja teeskentelijöistä, puolue kirjoittaa verkkosivullaan.

Kansan palvelijaa pidetäänkin laajalti vastaäänenä Ukrainan poliittiselle eliitille ja sen kyvyttömyydelle uudistaa taloutta, kitkeä korruptiota ja päättää konflikti Itä-Ukrainassa.

Toisaalta uudistumista, toisaalta vaarallista

Vaalit todennäköisesti muovaavat parlamentin kokoonpanon uuteen uskoon. Nyt parlamentin enemmistö on edellisen presidentin Petro Poroshenkon joukoilla.

Ukrainalaisen Democratic Initiatives Foundation -ajatushautomon johtaja Iryna Bekeshkina huomauttaa, että päättäjien joukkoon on nousemassa aivan uutta väkeä.

– Toisaalta tämä on varmasti sitä uudistumista, jota äänestäjät kaipaavat, mutta toisaalta tämä on myös vaarallista. Näillä ihmisillä ei ole vaadittavaa pätevyyttä työskentelemään politiikassa, hän kuvailee.

Panokset ovat kovat. Presidentti Zelenskyin on jaettava valta parlamentin kanssa, joka nimittää pääministerin ja muodostaa hallituksen. Ehdokkaita on yli 20 puolueesta, mutta niistä vain osa on saamassa paikkoja parlamentissa.

Kakkosena suosituimpien puolueiden listalla Kansan palvelijaa seuraa Venäjä-mielinen puolue. Seuraavina tulevat Poroshenkon sekä entisen pääministerin Julia Timoshenkon puolueet. Zelenskyin kaltainen ulkopuolinen kandidaatti, muusikko Svjatoslav Vakartshuk on puolueineen kasvattanut suosiotaan ja saattaa olla osingoilla paikkajaossa.

Kansan palvelijan voitto näyttää kuitenkin todennäköiseltä, ja se päässee muodostamaan uuden koalition perustan.