Ukrainalaisen matkustajakoneen putoaminen Iranissa on voinut olla onnettomien sattumusten summa, arvioi strategian opettaja Antti Pihlajamaa Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Hän kuitenkin korostaa, että vielä on liian aikaista tehdä johtopäätöksiä putoamisen syystä. Mitään vaihtoehtoa ei voi tässä vaiheessa sulkea pois.

– Tilanne siellä on varmaan ollut hyvinkin jännittynyt kun he (Iranin joukot) ovat juuri muutamaa tuntia aikaisemmin iskeneet Irakin puolelle. Voi hyvin uskoa, että siellä on oltu jonkinlaisessa kohotetussa valmiudessa vastaanottamaan yhdysvaltalaista reaktiota, Pihlajamaa kommentoi STT:lle.

– Onko sillä yhteyttä tähän (ukrainalaiskoneen putoamiseen), varmaan tulevat viikot ja kuukaudet sen kertovat jollain tavalla.

Mediatietojen mukaan Yhdysvallat epäilee iranilaisten joukkojen mahdollisesti luulleen, että niitä vastaan on hyökätty.

– Asejärjestelmiä käyttävät ihmiset, ja inhimillisen virheen mahdollisuus on aina ainakin jollain prosentin murto-osilla olemassa, Pihlajamaa kommentoi.

– En tunne iranilaista lennonvarmistusjärjestelmää, mutta uskoisin, että myös siellä siviili- ja sotilaspuoli jakavat tietoa keskenään. Siinä mielessä siellä on varmasti huomioitu myös se puoli, että siviilikoneita lentää, ja tällaisen vaihtoehdon mahdollisuus on varmasti pyritty minimoimaan.

Tiedustelutietojen mukaan Iran ampui konetta ilmatorjuntaohjuksella

Muun muassa Yhdysvaltojen puolustusministeriön Pentagonin lähteiden mukaan Iran ampui konetta ilmatorjuntaohjuksella. Lisäksi Kanadan ja Britannian johtajat ovat kertoneet tiedustelutiedoista, joiden mukaan kone ammuttiin alas. Kanadan pääministerin Justin Trudeaun ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan kyseessä saattoi olla vahinko.

– Ehkä voisi arvioida, että jotain tavallisuudesta poikkeavaa on saattanut tapahtua, kun näinkin arvovaltaisilta tahoilta tullaan julkisuuteen, Pihlajamaa muotoilee.

Hän huomauttaa, että Kanadan lausuntoihin voi vaikuttaa se, että maa on turmassa vahvasti asianosainen. Turmassa kuoli yli 60 kanadalaismatkustajaa.

Pihlajamaa pitää uskottavana sitä, että Yhdysvalloilla ja muutamilla muillakin mailla on hallussaan tiedustelutietoa alueelta.

– Kyllä siellä tiedusteluverkot Yhdysvalloilla erityisesti Lähi-idän alueella ovat sellaiset, että varmaan monenkin välineen kautta on tietoa saatavissa ja niitä yhdistellään ja sitä kautta tehdään johtopäätöksiä. Ovatko johtopäätökset joka kerta oikeita, on kokonaan toinen juttu.

Ohjus ei välttämättä pudota konetta välittömästi

Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan matkustajakone jatkoi lentämistä siihen osuneen iskun jälkeen ja kääntyi takaisin kohti lentokenttää ennen kuin putosi alas.

Jos lentokoneeseen osuu ohjus, seuraukset riippuvat paljon siitä, millainen ohjus on kyseessä ja mihin kohtaan konetta ohjus osuu, Pihlajamaa kommentoi yleisellä tasolla.

– Jos kyseessä on pienempi ohjus ja siinä pienempi taistelukärki, se aiheuttaa rajallisempaa vahinkoa koneelle. Se on varmasti hyvin tapauskohtaista.

Ilmatorjuntaohjuksen nopeus on Pihlajamaan mukaan niin suuri, että lentäjien on vaikea valmistautua siihen millään tavalla.

Yhtymäkohtia malesialaiskoneen tapaukseen

Turman tutkinta tuskin tulee olemaan helppo. Iran on kiistänyt jyrkästi koneen alasampumisen, vaikka se onkin kutsunut muiden maiden viranomaisia apuun tutkinnassa.

Tapauksesta voi löytää yhtymäkohtia malesialaiskoneen alasampumiseen vuonna 2014. Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan matkustajakoneen pudotti Venäjän asevoimien ilmatorjuntaohjus. Venäjä on tiukasti kiistänyt osallisuutensa tekoon ja kieltäytynyt luovuttamasta syyllisiksi epäiltyjä.

– Kyllä tässä väistämättä tulee mieleen se malesialaiskoneen tapaus ja se, että tutkinta ei välttämättä ole helppo, Pihlajamaa kommentoi.

– Merkille pantavaa on ehkä se, että Yhdysvallat on ollut tässä aika hiljaa ja välttänyt kovin syyttäviä lausuntoja, mikä varmaan on ihan loogista ottaen huomioon yleistilanteen ja sen, että (presidentti Donald) Trumpin puheen myötä saatiin akuuttia tilannetta ehkä vähän liennytettyä.

Trump piti puheen sen jälkeen kun Iran iski ohjuksilla kahteen Yhdysvaltojen tukikohtaan Irakissa. Iskut olivat kosto Yhdysvaltojen ilmaiskuun, joka tappoi iranilaiskenraali Qassem Suleimanin.