Ukrainan kansalaiset väsyivät lahjontaan – korruption mittakaavaa Ukrainassa on vaikea käsittää suomalaisesta näkökulmasta

Ukrainan korruptionvastainen poliisiyksikkö NABU taistelee neljättä vuotta julkishallinnon korruptiota vastaan. Toiminta käynnistyi ripeästi vallankumouk­sen 2014 jälkeen heti seuraavana vuonna, mutta lähes koko lyhyen historiansa ajan NABU on ollut jatkuvan hyökkäilyn ja informaatiosodan kohteena.

Vanhassa veturitehtaassa sijaitseva noin 245 työntekijän virasto on tiukasti vartioitu, ja vieraat joutuvat käymään läpi lentokenttätason turvatarkastuksen.

NABU (National Anti-corruption Bureau of Ukraine) perustettiin vallankumouksen jälkeisessä tahtotilassa rakentaa toimivaa yhteiskuntaa. Neuvostoliiton jäljiltä itsenäistyneessä Ukrainassa korruptio alkoi rehottaa nopeasti, ja se saastutti kaikki kansankerrokset, valtion ja paikallishallinnon sekä liike-elämän kuin homerihmasto. Miljoonat eurot valuvat edelleen välistävetäjien taskuihin.

Korruption mittakaavaa Ukrainassa on suomalaisesta näkökulmasta vaikea käsittää.

– Korruptiosta tuli Ukrainassa normaalitila. Rahaa annettiin aina ja joka paikassa virkamiehelle, kouluissa, sairaaloissa, joka paikassa. Ihmiset väsyivät siihen, kertoo rikostutkinnan apulaisjohtaja Oleksandr Skomarov.

Viime vuonna julkistetun laajan kansalaistutkimuksen mukaan korruption tärkein syy on yksinkertaisesti se, ettei siitä juurikaan rangaista ketään. Toiseksi tärkein syy on poliitikkojen ja virkamiesten epärehellisyys, kolmanneksi kansalaisten syvälle juurtunut tapa ratkaista lahjuksilla jokapäiväisen elämän asioita.

Korruption mittaluokka tuli kansalaisten silmien eteen pöyristyttävällä tavalla, kun ex-presidentti Viktor Janukovytsin luksuselämä paljastui hirsilinnoineen ja eläintarhoineen.

Janukovyts myös kasvatti pienten yrittäjien tyytymättömyyttä urakalla. Hän käytti hyväkseen verorekisterin tietoja, joiden avulla hyvin menestyvät yritykset poimittiin kuin rusinat pullasta. Jos yritykset eivät suostuneet luovuttamaan osuutta, jopa puolta voitostaan, presidentin käskyläisille, niille kävi huonosti. Yritykselle väärennettiin verovilppi ja yritys takavarikoitiin valtiolle. Sen jälkeen yritys pakkohuutokaupattiin ja Janukovytsin ”hovi” sai hankittua halvalla omistukseensa toimivia ja kannattavia yrityksiä.

Vallankumouksen jälkeen myös kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja EU-komissio asettivat NABUn perustamisen ehdoksi viisumimääräysten purkamiselle.

– Tätä ihmiset halusivat ja odotukset ovat olleet korkealla, että tuloksia syntyisi nopeasti. Mutta tuomiojärjestelmä, tuomarit ovat lahjottuja emmekä ole saaneet huippuvirkamiehiä pidätettyä, kertoo Skomarov.

Oikeuden käsittelyyn saatetuista yli 200 tapauksesta vain 35 on saanut tuomion, mutta yhtään huippuvirkamiestä ei ole tuomittu vankeuteen. Tutkinnassa on yli 700 korruptioepäilyä ja syytehakemus on tehty noin 350 tapauksesta.

– Oikeudenkäynnit venyvät kuin kumi, tuomarit sairastelevat, ­asianajajat jättävät tulematta istuntoihin, luettelee Skomarov.

Oleksandr Skomarov on itse koulutukseltaan lakimies, työskennellyt poliisissa 10 vuotta ja käynyt johtajakoulutuksen Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n koulutuskeskuksessa Quanticossa. Korruption vastaista koulutusta on hankittu NABUlle myös muilta ulkomaisilta viranomaislaitoksilta.

NABUn työlle on luotu edellytykset lainsäädännöllä, mutta poliitikkojen korruption asteesta kertoo se, että lainsäädännöllä sitä myös yritetään kampittaa.

Tuorein takaisku NABUn toimintakyvylle tuli kesäkuun alussa, kun perustuslakituomioistuin peruutti NABUn oikeuden mitätöidä laittomia sopimuksia, joilla käytännössä kavalletaan julkisia varoja. Tähänkin saakka tuomio­istuin on myöntänyt mitätöintilupia hyvin nihkeästi, vaikka niin pysäytettäisiin julkisvarojen ulosvirtaus tehokkaasti.

NABU julkisti viime viikolla verkkosivuillaan kaikki sopimukset ja sopimuskumppanien nimet, joiden NABU on todistanut olevan haitallisia valtion omistamille yhtiöille.

Ensi syksynä on toiveissa saada käyntiin erillinen korruptio-oikeudenkäyntien tuomioistuin, jonka perustamisesta säädettiin laki kaksi vuotta sitten.