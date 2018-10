Ukrainan kirkot odottavat tulevaisuutta jännitteiden keskellä – arvostelijat väittävät ortodoksiselle kirkolle myönnettyä itsenäistä asemaa osaksi presidentin vaalikampanjaa

Kiova

Ihar Tyshkevitshillä on tiukka aikataulu. Televisiojuttuun tuleva videohaastattelu on juuri päättymässä, ja pian on kiiruhdettava suoraan lähetykseen. Ukrainalaismedia janoaa kommentteja Ukrainan tulevaisuusinstituutin asiantuntijalta siitä, miten maan ortodoksikirkkoa repivä kiista liittyy Venäjä-suhteisiin, politiikkaan ja ensi kevään presidentinvaaleihin.

– Medialla ei ole täyttä ymmärrystä prosessista. Harvoin kysytään, miten kirkon autokefalia käytännössä toteutuu ja minkä paikan uusi kirkko löytää ortodoksisessa maailmassa, Tyshkevitsh kertoo STT:lle työhuoneessaan Kiovassa.

Kiista syntyi, kun Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti päätti aiemmin tässä kuussa myöntää Ukrainan ortodoksiselle kirkolle autokefalian eli itsenäisen aseman. Päätös suututti Moskovan patriarkaatin, joka ilmoitti katkaisevansa välit Konstantinopoliin.

Tyshkevitshia ilmoitus ei yllättänyt. Hän kutsuu Konstantinopolin päätöstä suureksi iskuksi Moskovalle.

– Moskova menettää vaikutusvallan muihin ortodoksisiin kirkkoihin, ja samalla Venäjän poliitikot menettävät myytin, jonka mukaan he ovat itäslaavilaisten maiden ortodoksisen kirkon johtohahmoja.

Kiista ulottuu kauas

Venäjän ja Ukrainan välit olivat jo valmiiksi kireät esimerkiksi Itä-Ukrainan sodan vuoksi. Autokefalian edetessä pelkona on, että tilanne kärjistyy entisestään. Tyshkevitshin mukaan Venäjä haluaa horjuttaa tilannetta Ukrainassa keinolla millä hyvänsä, jotta maa ei pääse hivuttautumaan yhtään lähemmäs Euroopan unionia.

Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon arvostelijat sanovat, että autokefalia on osa vaalikampanjaa. Länsimielinen Poroshenko pyrkii jatkokaudelle maaliskuun vaaleissa.

Niin kutsuttuun Kiovan patriarkkaan kuuluvan Ukrainan ortodoksisen kirkon arkkipiispa Jevstratij viis veisaa vaalikampanjoista. Hän kertoo STT:lle, että Ukrainan ortodoksien vaatimus itsenäisyydestä on nostettu esiin jo sata vuotta sitten ja että kirkon liittäminen Moskovan alle oli alun perinkin "keinotekoinen haltuunotto".

Kyse ei siis hänen mielestään ole päivänpolitiikasta vaan tärkeästä etapista pitkällä matkalla kohti itsenäisyyttä.

– Poroshenko ei ole satavuotias, eikä ole kukaan muukaan nykypoliitikoista. On ymmärrettävää, että nykyajassa eläville valtion ja kirkon asiat näyttävät sekoittuvan, koska Venäjä käyttää valtaansa Moskovan patriarkaatin kautta niin Ukrainassa kuin muissakin maissa.

Arkkipiispa uskoo autokefalian viimein yhdistävän Ukrainan ortodoksit. Hän vannoo suhtautuvansa ymmärtäväisesti niihin, jotka haluavat jäädä Moskovan alaisuuteen.

– Uskonnonvapaus on merkittävä asia ja Ukraina on demokraattinen maa. Kunnioitamme ihmisten ja yhteisöjen päätöksiä, ja näin on muidenkin toimittava.

"Presidentti ei edes piilottele"

Ukrainan ortodoksisen kirkon papistoon kuuluva Klementij on paljon huolestuneempi tulevasta kuin kollegansa Kiovan patriarkaatissa. Moskovan patriarkaattiin kuuluva Klementij sanoo, ettei Poroshenko tunnu edes piilottelevan pyrkimystään valjastaa kirkko osaksi kampanjaansa.

– Seurakuntalaiset ovat jo väsyneitä Ukrainan politiikkaan. He eivät olisi uskoneet, että uskonnon voisi sekoittaa niin likaiseen asiaan kuin vaalikampanja, Klementij kertoo STT:lle Kiovan kuuluisassa luolaluostarissa.

Klementijin mukaan Kiovan patriarkaatin itsenäisyysvaatimuksista huolimatta kirkkojen välit ovat pitkään olleet tasaiset, sillä uskovaiset ovat valinneet omat patriarkaattinsa.

– Nyt miljoonat uskovaiset kokevat, että Konstantinopoli on pettänyt heidät.