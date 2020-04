Ukrainan metsäpalot roihuavat Tshernobylin ydinvoimala-alueen lähistöllä – Stuk: Suomeen ei voi tulla ihmisille tai ympäristölle haitallista säteilyä

Viranomaiset vakuuttavat, ettei Ukrainassa Tshernobylin ydinvoimala-alueella oleva metsäpalo ole vaarassa levitä tuhoutuneeseen ydinreaktoriin ja sen lähellä olevalle ydinjätevarastoalueelle. Metsäpalot alkoivat kymmenen päivää sitten.

Pelastusviranomaisten tiedotteen mukaan palo on eristetty pieniksi pesäkkeiksi, eikä siellä ole avointa tulta. Paloa on ollut sammuttamassa useita helikoptereita ja yli 400 pelastajaa. Lisäksi sammutuslentokoneet ovat pudottaneet useita tonneja vettä liekkien keskelle. Sisäministeriön tiedottajan mukaan vesisateet ovat auttaneet suuresti pelastushenkilöstöä, joka on ollut sammuttamassa paloa jo yli viikon.

Säteilyarvot normien mukaiset

Viranomaisten mukaan säteilyarvot paloalueella ovat normien mukaiset. Valtion ympäristöpalvelun johtaja Jegor Firsov kirjoitti Facebookissa päivä palon alkamisen jälkeen, että säteilyarvot paloalueen keskellä olivat normaalia korkeammat, mutta hän perui myöhemmin väitteensä.

Suomen Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan Tshernobylin ydinvoimalan alueella on maaperässä ja kasvillisuudessa vuonna 1986 tapahtuneen ydinvoimalaonnettomuuden jäljiltä radioaktiivista cesiumia, jota voi palojen yhteydessä vapautua ilmaan pieniä määriä.

Stukin mukaan on mahdollista, että palossa vapautuvia radioaktiivisia aineita voi kulkeutua jopa Suomeen, mutta ihmisten tai ympäristön kannalta haitallisia määriä ei voi Suomeen tulla.

Metsäpalot yleisiä Tshernobylin alueella

Metsäpalot Tshernobylin alueella ovat yleisiä, mutta Venäjän Greenpeacen mukaan maanantaina tilanne oli pahin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Ympäristöjärjestö on analysoinut alueelta otettuja satelliittikuvia, joiden perusteella liekit ovat vain puolentoista kilometrin päässä räjähtäneen ydinreaktorin suojakupolista.

Ukrainan poliisin mukaan tulipalo alkoi huhtikuun 4. päivä, kun kuivaa ruohikkoa poltettiin. Liekit levisivät nopeasti voimakkaan tuulen vuoksi.

Tshernobylin ydinonnettomuus tapahtui huhtikuussa 1986. Se on yksi maailman pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista.