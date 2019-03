Ukrainan presidentinvaaleista tuli oligarkkien mutapainia

Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kampanjatiimi on käynnistämässä oikeustoimet miljardööri Ihor Kolomoiskyin valtakunnallista 1+1-tv-kanavaa vastaan.

Päätöksen taustalla on kanavan harjoittama ”systemaattinen valehtelu”, jolla pyritään ”horjuttamaan nykyisen presidentin ja presidenttiehdokkaan kunniaa ja arvokkuutta”, totesi kampanjajohtaja Artur Gerasimov kirjallisessa lausunnossaan, jonka hän antoi viime maanantaina – kuusi päivää ennen presidentinvaaleja.

Ilmoitus ei yllättänyt viikkoja jatkuneen poliittisen mudanheiton jälkeen. Media on saanut herkutella muun muassa äänten ostamiseen, hämäriin kampanjalahjoituksiin ja salakuunteluun liittyvillä kohuväitteillä.

Ilmoitus joka tapauksessa kertoo siitä, ketkä Ukrainassa nyt tosiasiassa vallasta taistelevat. Kysymys ei ole niinkään kyselyjä johtavan tv-koomikko Volodymyr Zelenskyin ja presidentti Poroshenkon välisestä vaalikamppailusta, vaan ennemminkin Poroshenkon ja Kolomoiskyin välisestä oligarkkien mutapainista.

Toki myös koomikko Zelenskyi tarinaan liittyy, sillä häntä pidetään Kolomoiskyin omana luottoehdokkaana. Zelenskyin tv-tuotantoja on esitetty nimenomaan Kolomoiskyin omistamalla 1+1-tv-kanavalla, jota vastaan Poroshenko nyt hyökkää.

Yksi kanavan hittisarjoista on ollut Zelenskyin tähdittämä Kansan palvelija, jossa tuntematon nuori mies nousee presidentiksi paljastettuaan ensin maansa ylimmän johdon harjoittaman korruption.

Kolomoiskyin ja Poroshenkon sukset ovat olleet ristissä jo pitkään. Poroshenko erotti Kolomoiskyin Dnepropetrovskin kuvernöörin tehtävistä keväällä 2015, sen jälkeen kun miehillä oli ollut erilainen näkemys öljyputkiyhtiö UkrTransNaftan pääjohtajavalinnasta ja Kolomoiskyi oli yrittänyt ratkaista kiistaa marssittamalla omat turvallisuusjoukkonsa yhtiön pääkonttoriin.

Nokittelu jatkui seuraavana vuonna, kun Ukrainan hallitus kansallisti Kolomoiskyin puoliksi omistaman PrivatBankin. Kysymys oli Ukrainan suurimmasta luotonantajasta, jolla oli yli 20 miljoonaa asiakasta.

Hallituksen mielestä kansallistamiselle ei ollut vaihtoehtoa tilanteessa, jossa maan tärkein pankki kärsi miljardien pääomavajeesta. PrivatBankin romahdus olisi romahduttanut koko Ukrainan rahoitusjärjestelmän. Pankin pelastaminen tapahtui massiivisella tukiohjelmalla, jossa paloi noin viisi miljardia euroa julkista rahaa.

PrivatBankin kriisiytyminen nähtiin Ihon Kolomoiskyin aiheuttamana. Pankki oli menettänyt pääomansa liian löyhällä lainanannolla ja yrityksille myönnetyt lainat olivat menneet ”97-prosenttisesti pankin osakkeenomistajiin linkittyville yrityksille”, väitti Ukrainan keskuspankin selvitys.

Israeliin paennut Kolomoiskyi on kuitannut syytteet poliittisena ajojahtina. Miljardööri ei ole omasta mielestään tehnyt mitään laitonta.

Nyt kuuma kysymys on, onko presidentinvaalien mahdollinen voittaja, tv-koomikko Volodymyr Zelenskyi todellakin Ihor Kolomoiskyin talutusnuorassa.

Sitä ei tiedetä varmaksi, vaikka miehiä yhdistääkin 1+1-kanavan ohella moni muukin asia. Esimerkiksi juutalainen sukutausta, millä tosin ei ole reposteltu vaalien alla juuri lainkaan. Ukrainan media on tässä suhteessa osoittanut kypsyytensä.

Zelenskyi ja Kolomoiskyi ovat molemmat kiistäneet poliittisen liittolaisuutensa. Fakta joka tapauksessa on, että Kolomoiskyin pitkäaikainen lakimies Andriy Bodgan työskentelee Zelenskyin kampanjan palveluksessa ja Zelenskyin turvamiehetkin ovat samoja, mitä Kolomoiskyi aikanaan käytti Ukrainassa.

Zelenskyin kampanjapäällikön Dmitri Razumkovin mukaan turvamiehet valittiin tv-yhtiö 1+1:n suosituksesta. Lakimies Bogdan taas vain sattui olemaan Zelenskyin henkilökohtainen ystävä.

Meno kuin Venäjällä 15 vuotta sitten

Petro Poroshenkon Ukraina muistuttaa Vladimir Putinin Venäjää 15 vuotta sitten.

Putinkin oli ensimmäisen presidenttikautensa päätteeksi sodassa oligarkkien kanssa. Heistä monet olivat sittemmin Israeliin tai Britanniaan paenneita juutalaisia.

Putinin arkkiviholliseksi nousi öljyjätti Jukosin pääomistaja Mihail Hodorkovski. Yhtiö ajettiin alas ja Hodorkovski päätyi vuosiksi vankilaan. Toisen arkkivihollisen, mediamoguli Boris Berezovskin kävi vielä ikävämmin.

Heitä yhdisti intohimo politiikkaan. Putinin kaatamisyritykset kuitenkin vain kiihdyttivät kehityskulkua, jonka päätteeksi Venäjän energiavarat – sekä tiedotusvälineet – olivat siirtyneet tiukasti presidentin ohjaukseen.

Tätä taustaa vasten Ukrainan istuvan presidentin käynnistämät oikeusjutut eivät näytä hyvältä. Toisaalta sekin vaihtoehto on olemassa, että Poroshenko on oikeassa. Esimerkiksi televisiokanava 1+1 lateli viime lauantain dokumentissaan samoja ”faktoja”, joita Venäjän valtiollinen NTV-kanava on pyörittänyt omassa Ukrainan vastaisessa propagandassaan jo vuosia.

Volodymyr Zelenskyi saattaa pyrkiä uudenlaiseen suhteeseen Putinin Venäjän kanssa. Hän lupasi joulukuussa ratkaista Itä-Ukrainan kysymyksen neuvottelemalla Putinin kanssa ”kompromissin”, joka tuotaisiin äänestäjien ratkaistavaksi.

Myös Ihor Kolomoiskyi on sanonut, että Putin suorastaan haluaisi antaa Itä-Ukrainan takaisin Ukrainalle, jos tämä vaan suostuisi neuvotteluihin.

Diili-miehiä on siis tyrkyllä Ukrainan johtoon, mutta hyvin epävarmaa on, onko heidän diilinsä Ukrainan etu.