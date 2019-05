Ukrainan uusi presidentti on profiloitunut korruption vastaisena taistelijana, mutta omistaa selittämättömästi luksushuoneistoja Krimillä ja Italian oligarkkikeskittymässä

Maanantaina virkaansa astunut Ukrainan uusi presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti ensitöikseen hajottavansa maan parlamentin.

Ilmoitus voi johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Ukrainan parlamenttivaalien oikea lakisääteinen ajankohta olisi ollut lokakuun lopulla. Perustuslain mukaan presidentin hajotuspäätös voi johtaa vaalien aikaistamiseen vain siinä tapauksessa, että hajottaminen tapahtuu vähintään kuusi kuukautta ennen vanhan parlamentin toimikauden lakisääteistä päättymistä.

Vanhan parlamentin toimikausi päättyy marraskuun lopulla, joten kuuden kuukauden ehto täyttyy äärimmäisen täpärästi. Ex-presidentti Petro Poroshenkon puolue ilmoitti maanantaina olevansa valmis ennenaikaisiin vaaleihin.

Erottamispäätös alleviivaa Ukrainan nykyistä poliittista ristivetoa.

Päinvastoin kuin parlamentti, uusi presidentti selvästikin olisi valmis kompromisseihin Venäjän kanssa ratkaistakseen Krimin miehityksen ja Itä-Ukrainan jo viisi vuotta jatkuneen sotatilan.

– Historia on epäreilua – niin se vain on. Me emme aloittaneet tätä sotaa! Me emme aloittaneet, mutta me lopetamme sen. Ja me olemme valmiita – valmiita dialogiin, uusi presidentti totesi ukrainalaisen uutistoimisto Unianin mukaan.

– Olen varma, että ensimmäinen askel tälle dialogille tulee olemaan ukrainalaisten vankien vapauttaminen (Venäjältä), hän lupasi.

Mikään ei kuitenkaan etene, jos Zelenskyi ei voita edessä olevia parlamenttivaaleja. Vaalien lähestyessä jokainen kivi tullaan varmasti kääntämään.

Kiinnostava ja osin selvittämätön asia on esimerkiksi se, miten Zelenskyin puoliso Olena Zelenska onnistui ostamaan vuonna 2013 Krimin niemimaalta luksuskiinteistön vain kolmasosalla tuon hetken markkinahinnasta. Erityisen epäilyttäväksi asian tekee se, että myyjänä oli kiistanalainen pankkimiljardööri Oleksandr Buryak.

Zelenskyin mukaan kiinteistöä ei päästy käyttämään kertaakaan, koska Venäjä miehitti Krimin. Mutta mitään katkeruuttakaan kaupasta ei ilmeisesti jäänyt, koska Buryak toimi presidentinvaaleissa Zelenskyin kampanjantiimin vaalitarkkailijana presidentin kotiseudulla Kryvyi Rihissä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Krimin kiinteistö on nyt myynnissä noin nelinkertaiseen hintaan. Kyse on luksushuoneistosta, joka sijaitsee entisessä keisarillisessa palatsissa.

Palatsin lähin naapuri on niinikään keisarillinen Livadia-palatsi, joka oli vuonna 1945 Jaltan konferenssin näyttämönä.

Vain vähän kauempana sijaitsee Massandran palatsi, jonka Venäjän presidentinhallinto omi vuonna 2014. Presidentti Vladimir Putin on jo kestinnyt Massandran viinikellareissa arvovieraita, muun muassa Italian Silvio Berlusconia.

Koomikkona leipänsä tienanneella Zelenskyillä on myös Italiassa selittämätön 3,8 miljoonan euron arvoinen lomakiinteistö, jonka mies jätti kokonaan ilmoittamatta presidentinvaalien alla, vaikka laki olisi sitä edellyttänyt.

Näin siitä huolimatta, että hän on profiloitunut korruption vastaisena taistelijana.

15 huoneen luksuskiinteistö sijaitsee samassa Forte dei Marmin rantalomakohteessa, missä myös tunnetuimmat venäläisoligarkit lomailevat. Siellä on muun muassa Roman Abramovirtshin, Oleg Deripaskan ja Boris Jeltsinin perheen huvilat, väittää Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption tutkinnan keskus OCCRP.