Ukrainassa on voimassa poikkeustila tai sotatilalaki, mutta sen sisällöstä ja seurauksista ei vielä tiedetä

Sotatilalaki, poikkeustila vai jopa sotatila? Ukrainan parlamentin hyväksymä laki 30 päivän poikkeustilasta maan raja-alueilla on herättänyt kysymyksiä siitä, mitä Ukrainassa nyt tapahtuu.

Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on sanonut, että maata uhkaa täysimittainen sota Venäjän kanssa, mutta samaan aikaan presidentti on korostanut, ettei poikkeustila tarkoita sodan julistamista. Poikkeustilan taustalla on Venäjän ja Ukrainan välinen selkkaus Kertshinsalmella Krimin niemimaan edustalla.

Lähetystöneuvos Päivi Nevala ulkoministeriön itäosastolta kertoo, että parlamentin hyväksymän lain tulkitsemisen ongelmana osaltaan on, että ulkoministeriöllä ei toistaiseksi ole tarkkaa tietoa siitä, mitä parlamentin hyväksymä laki käytännössä pitää sisällään. Esimerkiksi uutistoimisto AFP on kertonut, että laki antaa viranomaisille mahdollisuuden muun muassa säännellä tiedotusvälineitä ja rajoittaa julkisia kokoontumisia raja-alueilla.

Lisäksi ulkoministeriön alustavien tietojen mukaan laki ei vaikuta esimerkiksi matkustamiseen Kiovaan eikä lailla pitäisi olla vaikutusta normaaliin yritystoimintaan tai taloudelliseen yhteistyöhön.

Sotatilalaki vai poikkeustila?

Englannin kielessä laista on käytetty termiä martial law, joka kääntyy suomeksi sekä sotatilalaiksi että poikkeustilaksi. Nevalan mukaan näistä oikeampi sananmukainen käännös ukrainan kielestä on sotatilalaki.

– Sotatilalaki antaa viranomaisille mahdollisuuden toimia laajemmilla toimivaltuuksilla, mikä sisältää esimerkiksi sen, että eri turvallisuusviranomaisten valmiutta voidaan nostaa, jos tilanne on kiristynyt. Sotatilalaki sisältää mahdollisuuden myös siihen, että kansalaisten tiettyjä perustuslaillisia oikeuksia rajoitetaan. On kuitenkin aina eri asia, käytetäänkö niitä mahdollisuuksia hyväksi, Nevala kuvaa lain ideaa yleisesti.

Ukrainan parlamentin hyväksymä laki koskee Ukrainassa kymmentä aluetta, jotka jakavat rajan Venäjän tai Moldovan Transnistrian alueen kanssa tai sijaitsevat rannikkoalueella Asovanmerellä tai Mustallamerellä.

Ainakin toistaiseksi asiantuntijat sulkevat pois, että kyseessä olisi sotatila, sillä silloin kyseessä on ennemmin kahden maan välinen tilanne.

Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi Helsingin yliopistosta huomauttaa, että olemassa ei ole kansainvälistä sotatilan määritelmää. Muun muassa YK:n peruskirjasta sotatilan käsite pudotettiin aikanaan pois.

– Ylipäätänsä sotatilan käsitteellä ei oikein enää tätä nykyä ole oikeudellista merkitystä. YK:n peruskirjan alaisuudessa voi olla olemassa aseellinen konflikti tai sitten ei ole olemassa aseellista konfliktia, Koskenniemi sanoo.

Suomen lainsäädäntö tuntee poikkeusolon

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Jyri Raitasalo avaa Ukrainan tilannetta Suomen laissa tunnettujen termien kautta. Hänkin korostaa, ettei linjan vetäminen ole yksiselitteistä, kun kyseessä on toinen valtio ja erilainen lainsäädäntö.

– Jos käytämme suomenkielisiä termejä, niin meillähän on sellaiset kuin valmiuslaista tuleva poikkeusolo ja puolustustilalaista tuleva puolustustila. Nämä ovat sellaiset suomalaiseen kielenkäyttöön sopivat. Martial law -käsitteen suora käännöshän on sotatilalaki.

Raitasalo kertoo itse käyttävänsä toistaiseksi Ukrainan tapauksessa termiä poikkeusolo tai poikkeustila, koska Ukraina on todennut, ettei poikkeustilan julistaminen tarkoita sotilaallisten operaatioiden aloittamista, vaan julistuksella lisätään ennen kaikkea maan kykyä puolustautua.

– Se on vähän alimitoitettu sana, mutta sotatila tai puolustustila on kuitenkin vielä pikkaisen ylimitoitettu. Näkisin, että Ukrainan tila on suomen kielen poikkeusolon ja puolustustilan välimaastossa. Se on sellainen veteen piirretty viiva. En usko, että suomen kielestä löytyy yksiselitteistä termiä vastaamaan Ukrainan tilaa, Raitasalo sanoo.

Suomessa valmiuslaki määrittelee, mitkä ovat ne poikkeusolot, joissa voidaan ryhtyä puuttumaan yleisiin kansalaisten oikeuksiin, kuten kokoontumisen vapauteen. Poikkeusoloja ovat muun muassa suuronnettomuudet, laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti tai esimerkiksi sotilaallisen hyökkäyksen uhka.

– Eli yhteiskunnan toimivuuteen ja valtion olemassaoloon liittyviä uhkia. Poikkeusolon toteaminen on jo mittava päätös, eikä sellaisen julistaminen synny helposti, Raitasalo täsmentää.

Raitasalo katsoo, että Ukrainan tilanteessa voidaan puhua suomen kielen termien mukaisesti puolustustilasta, kun maa alkaa tehdä selkeitä puolustuksellisia toimia. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkojen kokoaminen ja sijoittaminen puolustuksellisiin asemiin sekä reserviläisten kutsu palvelukseen. Lisäksi jos Ukraina alkaisi esimerkiksi siirtää ihmisiä pois tietyiltä alueilta mahdollisten sotatoimien tieltä, voitaisiin Raitasalon mukaan puhua jo puolustustilasta.

Raitasalo kuitenkin korostaa, että Ukrainan tilanne on vielä epäselvä ja se saattaa muuttua nopeasti.