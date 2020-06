Ukrainassa päiväennätys uusissa koronavirustartunnoissa, rajoitusten palauttamista harkitaan

Ukrainan terveysviranomaiset kertoivat perjantaina ennätyksellisen suuresta uusien koronavirustartuntojen määrästä. Maassa oli viimeisen vuorokauden aikana vahvistettu 1 109 uutta tartuntaa ja kokonaistartuntamäärä on nyt yli 41 000.

– Ihmiset eivät enää noudata rajoituksia. Jos haluamme suojella talouttamme ja välttää karanteenin, ainoa tapa on noudattaa rajoituksia, Ukrainan pääministeri Denis Shmygal kirjoitti sosiaalisen median Telegram-sovelluksessa.

Ukrainan viranomaiset ovat toistuvasti kertoneet, että ihmiset eivät ole välittäneet turvaväleistä ja muista kehotuksista, joista muistutettiin maan aloitettua rajoitusten höllentämisen.

– Olemme siirtyneet vakavaan vaiheeseen, Shmygal lisäsi.

Ukraina yksi WHO:n tarkoittamasta 11 maasta

Terveysviranomaiset kertoivat viime viikolla harkitsevansa rajoitusten ottamista käyttöön uudelleen useilla koronaviruksen pahiten runtelemilla alueilla. Torstaina Maailman terveysjärjestön WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge sanoi, että viimeisen kahden viikon aikana 30:ssa Euroopan maassa ovat koronavirustartunnat lisääntyneet. 11 maassa tartunnat ovat kasvaneet voimakkaasti, ja Ukraina on yksi niistä valtioista.

Tilastosivusto Worldometersin mukaan Ukrainassa on 1 086 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Lähes 44 miljoonan asukkaan Ukrainassa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 25 ihmistä koronavirukseen liittyen. Suomessa vastaava luku on 59.