Ukrainassa riehuva metsäpalo on tuhonnut yli sata rakennusta, kuusi ihmistä on kuollut

Ukrainassa sadat pelastustyöntekijät yrittävät sammuttaa metsäpaloa, jonka vuoksi on kuollut ainakin kuusi ihmistä. Asiasta kertoi maan sisäministeri Arsen Avakov tiistai-iltana.

Tulipalo riehuu Itä-Ukrainassa Luganskin alueella, joka on osittain Venäjän tukemien separatistien hallinnassa.

Sisäministerin mukaan alueelle on lähetetty vettä pudottavia lentokoneita.

Palomiesten onnistui aiemmin hillitä paloa, mutta tuulen puuskien ja korkeiden lämpötilojen vuoksi lieskat pääsivät leviämään jälleen.

Yli 120 taloa on tuhoutunut palon vuoksi lähellä Ukrainan armeijan ja separatistien taistelun etulinjaa.

Alueen kuvernööri Serhi Haidai kertoi Radio NV:lle, että maanantaina alkanut tulipalo voi olla syttynyt tuhopolton seurauksena.

Haidain mukaan vaarassa olevia alueita on pyritty evakuoimaan, mutta jotkut iäkkäämmät asukkaat eivät ole suostuneet lähtemään.

– He eivät halua jättää kotejaan. He sanovat 'täällä me synnyimme, täällä me kuolemme', Haidai sanoi.

Aiemmin keväällä metsäpalot runtelivat Ukrainassa maastoa lähellä Tshernobylin ydinvoimala-aluetta. Tulipalot saatiin eristettyä sen jälkeen, kun paloja oltiin oltu sammuttamassa jo yli viikon ajan.

Tshernobylin ydinonnettomuus tapahtui huhtikuussa 1986. Se on yksi maailman pahimmista ydinvoimalaonnettomuuksista.