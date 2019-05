Ulkomailta kotoisin ollut lääkäri kosketteli lapsipotilaiden sukupuolielimiä – tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen ja elinikäiseen karkotukseen Ruotsista

Ruotsissa lääkäri on tuomittu muun muassa 46 törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi hänet on todettu syylliseksi neljään törkeään lapsen raiskaukseen. Lapset ovat olleet hänen potilaitaan.

Espanjasta kotoisin oleva 29-vuotias mies oli kosketellut lasten sukupuolielimiä esimerkiksi, kun hän oli tutkinut korvatulehduksia tai päänsärkytapauksia. Lääkäri oli myös taivutellut vanhempia koskemaan tai kuvaamaan lastensa sukupuolielimiä ja peräaukkoa etävastaanotoilla, joissa lääkäri ja potilas kommunikoivat videon välityksellä.

Tuomiot törkeästä lapsen raiskauksista tulivat tapauksista, joissa lääkäri oli penetroinut lapsipotilaan vaginan tai peräaukon hoitotilanteessa.

Rikokset tehtiin lääkärikeskuskissa eri puolilla Ruotsia ja lapsiuhrit olivat 2–12-vuotiaita. Mies tuomittiin myös rikoksista vanhempia kohtaan, koska hänen todettiin rikkoneen heidän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, kun hän sai heidät koskemaan tai kuvaamaan lapsensa alapäätä.

Käytti väärin lääkärin asemaa

Käräjäoikeus tuomitsi miehen tiistaina kymmenen vuoden vankeusrangaistukseen, mittaviin vahingonkorvauksiin ja elinikäiseen karkotukseen Ruotsista.

Tuomari Marianne Gauffin selittää, miksi tuomiot annettiin rikosten törkeästä tekomuodosta.

– Punainen lanka näissä tapauksissa on, että mies on käyttänyt hyväkseen asemaansa lääkärinä ja väärinkäyttänyt lääkärin luottamuksellista suhdetta potilaisiin. Lasten matala ikä on myös huomioonotettava seikka, Gauffin sanoo.

Mies on puolustanut tekojaan sanomalla, että lasten kokovartalotutkimukset ovat yleisiä Espanjassa, josta hän on kotoisin ja jossa hän on saanut lääkärinkoulutuksensa.

Oikeudenkäynnin aikana kaksi asiantuntijalääkäriä tutustui tapauksiin, ja totesi, että "tutkimukset", joita mies oli tehnyt ja joista hänet nyt tuomittiin, olivat täysin perusteettomia.

– Hänen käyttäytymistään ohjasi hänen seksuaalinen kiinnostuksensa lapsia, etenkin esipuberteetti-ikäisiä tyttöjä kohtaan. Se ohjasi häntä, ja hän on ollut tietoinen tekojensa asiattomuudesta, Gauffin sanoo.

Vanhempien syvä huoli

Lääkäri oli myös itse videoinut joitain vastaanottotilanteita ja säästänyt tallenteita, joita hän itse tai vanhemmat olivat tehneet.

Oikeudenkäynnin aikana asianomistajina kuullut vanhemmat ovat ilmaisseet huolensa tapahtuneesta.

– He ovat huolissaan siitä, että lapsi myöhemmin saa tietää, mitä hänelle on tapahtunut, ja siitä, miten lapsi silloin reagoi. Mutta ennen kaikkea vanhemmat ovat olleet huolissaan ja ahdistuneita siitä, että he itse ovat kuvanneet niin kutsuttuja lääkärintutkimuksia, Gauffin sanoo.