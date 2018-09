Ulkoministeriö: Ei tietoa suomalaisuhreista Indonesian järistyksessä

Ulkoministeriöllä ei ole tietoa, että suomalaisia olisi loukkaantunut tai kuollut Indonesian maanjäristyksessä ja sitä seuranneessa tsunamissa.

Ulkoministeriön viestintäpäivystäjän Petra Sariaksen mukaan ulkoministeriölle on tehty muutamia matkustusilmoituksia järistysalueelle suuntautuvista matkoista. Kaikki matkustusilmoituksen tehneet on tavoitettu ja he ovat kunnossa, Sarias kertoo.

Ulkoministeriöllä ei ole Sariaksen mukaan tiedossa, että järistysalueella asuisi pysyvästi suomalaisia.