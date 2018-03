Ulkoministeriö vahvistaa: Dubaissa kateissa ollut suomalaisnainen löytyi

Dubaissa kateissa ollut Suomen kansalainen on löytynyt, vahvistivat ulkoministeriö ja poliisi torstaina. Jo aikaisemmin kansalaisjärjestö Detained in Dubai kertoi Arabiemiraattien vapauttaneen suomalaisnaisen ja tämän seurassa olleen miehen. Nelikymppinen suomalaisnainen katosi parisen viikkoa sitten merillä lähdettyään oletettavasti huvijahdilla kohti Intiaa.

Järjestön mukaan nainen on matkalla kotiinsa. Viranomaisten mukaan naisen kanssa on keskusteltu, ja tämä on ollut yhteydessä myös läheisiinsä.

Seurueen kolmas henkilö on järjestön mukaan ollut Emiraattien hallitsijan tytär, jonka olinpaikasta ei ole tietoa. Järjestö kertoo, että hallitsijan tyttären oli määrä paeta Arabiemiraateista ja hakea turvapaikkaa Yhdysvalloista.

Ulkoministeriö ja poliisi tekivät tiivistä yhteistyötä asian selvittämiseksi. Lisäksi molemmat saivat apua omien kansainvälisten yhteistyökanaviensa kautta.