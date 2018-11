Ulkoministeriö vahvistaa: Neljä suomalaista kuoli Zimbabwen eilisessä pienkoneturmassa

Neljä suomalaista kuoli eilisessä pienkoneonnettomuudessa Masvingossa Zimbabwessa.

Ulkoministeriö kertoo Twitterissä saaneensa asiasta vahvistuksen Zimbabwen viranomaisilta. Ministeriön viestinnästä kerrotaan STT:lle, että vahvistus saatiin Zimbabwen poliisilta ja ulkoministeriöstä.

Yksityisyyden suojan vuoksi ulkoministeriö ei kommentoi uhreja koskevia yksityiskohtia.

Zimbabwen kansallisen poliisin tiedottaja Paul Nyathi kertoi aiemmin STT:lle varmistuneen, että lento-onnettomuudessa kuoli yksi Zimbabwen kansalainen ja neljä ulkomaalaista. Koneessa oli Nyathin mukaan viisi ihmistä, jotka kaikki kuolivat. Hänen mukaansa kaikki onnettomuudessa kuolleet olivat miehiä.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on esittänyt Twitterissä surunvalittelunsa turmasta.

– Erittäin surullisia uutisia Zimbabwesta. Lämmin osanottoni ja jaksamista omaisille, hän kirjoittaa.

Ulkoministeriön tietoon tulee vuosittain yli 500 ulkomailla menehtynyttä suomalaista.

– Totta kai se vaihtelee vuosittain, ministeriön viestinnästä kerrotaan.

IS: Yksi Zimbabwessa kuolleista suomalaisista oli pitkän linjan it-ammattila

inen

Yksi Zimbabwen pienkoneturmassa kuolleista oli suomalainen 53-vuotias mies, joka oli pitkän linjan it-ammattilainen, kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Lehden mukaan mies oli viimeksi toimitusjohtaja ja Suomen maajohtaja monikansallisessa pohjoismaisessa it-alan yrityksessä. Lisäksi hänen kerrotaan harjoittaneen it-teknologiaan ja yritysjärjestelyihin liittyvää konsultointia omassa firmassaan ja toimineen erään it- ja pelialan yrityksen hallituksessa.

Muut kolme turmassa kuollutta suomalaismiestä olivat Ilta-Sanomien mukaan 52-, 51- ja 50-vuotiaita.

Sää oli onnettomuushetkellä hyvä

Turmasta tiedetään muuten vielä varsin vähän. Esimerkiksi onnettomuuden syytä ei vielä tiedetä. Nyathin mukaan sää oli onnettomuushetkellä hyvä.

Myöskään konetyypistä ei ole varmaa tietoa. Ensimmäisten mediatietojen mukaan onnettomuuskone oli Cessna 182 -mallinen, mutta myöhemmin kerrottiin, että kone olisikin ollut Cessna 206, joka on kooltaan suurempi.

Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoi perjantaina, että C182 on niin pieni, ettei kyytiin mahtuisi viittä ihmistä. Hänen mukaansa kyytiin mahtuisi lentäjän lisäksi korkeintaan kolme matkustajaa.

– En ota kantaa konetyyppiin, mutta jos konetyyppi on tuo, uhrien määrä ei ole 1+4, Nurmi sanoi perjantaina.

Nurmen mukaan Otkes, ulkoministeriö ja keskusrikospoliisi (KRP) selvittävät kaikki lento-onnettomuutta.

Paikallisen safariyrittäjän kerrotaan lentäneen konetta

Paikallismedian mukaan turmakone oli matkalla Buffalo Rangen lentokentältä Victorian putouksille.

Suomen kunniakonsulin vaimo Sally Ward kertoi uutistoimisto AFP:lle eilen, että suomalaiset olivat metsästysturisteja. Esimerkiksi ZwNews-sivusto kertoo puolestaan, että turistit olivat matkalla Victorian putouksille kalastamaan ja katselemaan nähtävyyksiä.

Paikallismediassa on laajalti kerrottu, että turmakonetta lensi paikallinen ammattimetsästäjä, joka oli yksi Buffalo Range Safaris -yrityksen omistajista. Yrityksen Facebook-sivujen mukaan yritys on järjestänyt metsästysmatkoja yli 40 vuoden ajan. Yritys on perustettu vuonna 1973.

Safariyrittäjän ystävä kertoi STT:lle, että yrittäjä johti myös Chiredzi River -luonnonsuojelualueen toimintaa. Suojelutoiminnan tavoitteena on muun muassa estää salametsästystä.

Yrittäjä oli laajalti tunnettu. Facebookissa on esitetty kymmeniä osanottoja onnettomuudessa kuolleen yrittäjän omaisille.