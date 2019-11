Ulkoministeri Haavisto: Itä-Ukrainassa separatistien ja Ukrainan armeijan joukkojen vetäytyminen toimii

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan itäukrainalaisten separatistien ja Ukrainan armeijan joukkojen vetäytyminen kontaktilinjan sovituilla kolmella alueella näyttää toimivan. Haavisto vieraili perjantaina Itä-Ukrainan kontaktilinjalla Stanytsja Luhanskissa.

Ukraina ilmoitti joukkojensa vetäytymisestä tiistaina, ja myös kapinallisten edustaja kertoi separatistijoukkojen vetäytymisestä. Vetäytyminen on osa Ukrainan hallinnon ja Venäjän tukemien kapinallisryhmien neuvotteluita.

Rajanylitys on sujunut, ja esimerkiksi separatistialueilla asuvat vanhemmat ihmiset ovat hakeneet eläkkeitään Ukrainan puolelta.

– Ylityspisteet ovat pieniä, noin kahden kilometrin levyisiä, kun kontaktilinjan pituus on 300 kilometriä. Nyt puhutaan kolmesta kohdasta, joissa vetäytyminen tapahtuu kahden kilometrin matkalla, Haavisto sanoi puhelimitse STT:lle.

Haavisto kuitenkin huomautti, että samaan aikaan muualla on edelleen tulitaukoloukkauksia eli taistelut muilla alueilla eivät ole kokonaan päättyneet.

Sukulaiset tapaavat toisiaan

Haavisto matkusti Kiovasta perjantaina iltapäivällä helikopterikyydillä kontaktilinjalle, jossa separatistien joukot toisaalla ja Ukrainan armeijan joukot toisaalla ovat kolmessa kohtaa vetäytyneet kilometrin päähän kontaktilinjasta.

– Tapasimme täällä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin (tarkkailumission) edustajia, jotka seuraavat vetäytymistä, Haavisto kertoi.

Kontaktilinjalla on hänen mukaansa nyt paljon päivittäistä liikennettä. Sinne on myös rakennettu tilapäinen silta separatistialueen ja Ukrainan joukkojen hallitseman alueen välille.

– Selvästi Ukrainan uuden presidentin Volodymyr Zelenskyin kaudella on alkanut (joukkojen) vetäytyminen muutamassa pisteessä separatistialueen ja Ukrainan välisellä rajalla, ja on tietysti aika lupaavaa, että tällaiseen kehitykseen on päästy.

Haavisto kertoi, että rajanylityspaikoilla on rauhallista, ja Etyjin edustajien mukaan sovituissa pisteissä rajanylitys on sujunut. Sukulaiset tapaavat toisiaan, ja ihmiset käyvät hankkimassa tavaroita Ukrainan puolelta. Haaviston mukaan päivän mittaan sadat ihmiset tulevat rajan yli.

Suomelta lisää rahaa miinanraivaukseen

Perjantaina aamupäivällä Haavisto keskusteli ukrainalaisen virkaveljensä Vadym Prystaikon kanssa Kiovassa. Suomi on tukenut muun muassa Ukrainan koulureformia ja ollut mukana humanitaarisessa miinanraivauksessa.

– Nyt meidän oli mahdollista luvata 600 000 euroa lisää tähän humanitaariseen miinanraivausprojektiin. Raja-alueella sekä Etyjin henkilöt että Ukrainan omat viranomaiset totesivat, että siellä on jatkuva miinanraivausurakka. Raja-alueella kivetyn asvalttitien ulkopuolelle ei voi mennä, koska rajalinja on taistelujen kuluessa muuttunut. Ei ole myöskään mitään miinakarttoja, vaan ihan käsipellillä joudutaan etsimään miinoja ja käymään läpi jokainen neliömetri, Haavisto kertoi.

Humanitaarinen miinanraivaus on Haaviston mukaan todella tärkeää, jotta normaalielämään voitaisiin palata.

Haavisto sanoo keskustelleensa Prystaikon kanssa myös Normandia-tapaamisesta.

– Ukraina toivoo, että Normandia-formaatissa voitaisiin tavata ja nimenomaan valtionpäämiestasolla. Sen tason tapaaminen ei ole vielä varmistunut. Sille etsitään aikaa, ja ehkä on jopa niin, että presidentti Zelenskyin positiiviset eleet ovat yllättävänkin nopeasti tapahtuneet Venäjän suuntaan. Nyt odotetaan Venäjän siirtoa.

Normandian huippukokouksessa Venäjän ja Ukrainan presidenttien olisi määrä tavata keskustellakseen Itä-Ukrainan tilanteesta. Kokoukseen olisi tarkoitus osallistua myös isäntämaa Ranska sekä Saksa.