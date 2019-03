Ulkoministeri Pompeon mukaan Venäjä ja Kuuba ovat osallisia venezuelalaisten hyvinvoinnin sabotoimiseen

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo kritisoi Kuubaa ja Venäjää Venezuelan presidentin Nicolas Maduron tukemisesta. Pompeon mukaan Kuuballa ja Venäjällä on ollut keskeinen rooli venezuelalaisten demokratiaunelmien ja hyvinvoinnin sabotoimisessa.

Pompeo haukkui Kuubaa muun muassa siitä, että se antaa Madurolle ja tämän lähipiirille fyysistä suojaa ja poliittista tukea. Hänen mukaansa Kuuba on Venezuelassa imperialistinen voima.

– Kun ei ole sähköä, kiitä Kuuba-johtoista ihmeellistä insinööritaitoa. Kun ei ole vettä, kiitä erinomaisia hydrologeja Kuubasta. Kun ei ole ruokaa, kiitä Kuuban kommunistisia herroja, Pompeo sanoi.

Yhdysvallat on ollut etujoukoissa tukemassa Venezuelan oppositiojohtajaa, maan väliaikaiseksi presidentiksi julistautunutta Juan Guaidoa. Yhdysvallat haluaa syöstä Maduron vallasta, mutta Venäjä ja Kuuba seisovat edelleen Maduron takana.

– Nicolas Maduro lupasi venezuelalaisille paremman elämän ja sosialistisen paratiisin, ulkoministeri sanoi.

Pompeo jatkoi, että Maduro piti lupauksensa sosialismista. Hänen mukaansa on kuitenkin todettu monta kertaa, että se on resepti talouden tuhoamiseen. Hänen mukaansa lupauksen paratiisiosaa ei ole pidetty.

Yli 50 maata on jo tunnustanut Guaidon maan väliaikaiseksi johtajaksi. Maduro on kuitenkin kieltäytynyt luopumasta vallasta.

Maata piinaa edelleen laaja sähkökatko

Venezuelassa on kärsitty viime viikon torstaista alkaen laajasta sähkökatkosta, jonka vuoksi miljoonat ihmiset ovat olleet vailla sähköä. Katkon takia koulut ja yritykset ovat olleet kiinni, ja Maduro on ilmoittanut, että ne pysyvät säpissä vielä ainakin seuraavan vuorokauden. Ainakin 17 ihmistä on kuollut sähkökatkon takia, sillä he eivät ole saaneet sähköttömistä sairaaloista tarvittavaa hoitoa.

Maduro on syyttänyt Yhdysvaltojen olevan katoksen takana.

Guaido kehotti puheessaan maanantaina maan parlamenttia myös julistamaan hälytystilan.

– Venezuelassa ei ole mitään normaalia, emmekä anna tragedian normalisoitua. Tämän vuoksi meillä on mahdollisuus hälytystilaan, Guaido uhosi parlamentissa.