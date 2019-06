Ulkopoliittisen instituutin Aaltola uskoo, että yllätystapaaminen on tulppa Yhdysvaltain diplomatiassa – "Trump ei tiedä, mitä tehdä, ja Kim on pihalla kuin lumiukko"

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola toteaa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaaminen oli lähinnä Trumpin julkisuusdiplomatiaa.

Aaltola luonnehtii STT:lle, että tapaamisesta tuli "tulppa" Yhdysvaltain diplomaattisen koneiston ja Trumpin välille.

– Trump sekoittaa varsinaisen diplomatian siihen, miten häntä kohdellaan ja mitä sanoja sanottiin. Trump ei välttämättä tiedä, mitä on sovittu ja mihin suuntaan asioita pitäisi viedä. Kim on yhtä pihalla kuin lumiukko, Aaltola kommentoi.

Hänen mukaansa Trump haluaa olla asioiden alullepanija, joten tämän näkökulmasta tapaaminen oli kuitenkin toimiva.

Aaltola uskoo, että tapaaminen jää lähinnä symboliseksi sovinnon eleeksi. Edellinen Trumpin ja Kimin huippukokous päättyi helmikuussa dramaattisesti, kun johtajat päättivät tapaamisen ennenaikaisesti.

– Nyt saatiin tällainen nytkähdys ja ainakin sovinnollisia kuvia maailmalle tärkeältä raja-alueelta. Kanavat ovat auki, ja prosessia halutaan selkeästi jouduttaa ja jatkaa.

Nytkähdys ydinaseriisunnassa?

Trump on ilmoittanut, että Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean asiantuntijat aloittavat neuvottelut Pohjois-Korean ydinohjelmasta. Tapaamisten on määrä alkaa "parin, kolmen viikon päästä".

Aaltola näkee neuvotteluiden edessä monia hidasteita. Keskeinen kysymys on, kuinka paljon Pohjois-Korean sanaan voi luottaa, vaikka se lupaisikin luopua ydinaseista, ja miten ydinaseriisuntaa valvottaisiin. Pohjois-Korea ei ole lämmennyt tiukalle tarkkailulle.

– Pohjois-Korea kokee ydinaseen saavutuksena, joka takaa heille turvallisuuden ja Kimin pysymisen vallassa, Aaltola sanoo.

Pohjois-Korean ydinase toimii käyttämättömänäkin. Aaltolan mukaan Pohjois-Korean ydinaseen saama valtava huomio ja näkyvyys palkitsevat maata.

– Parinkymmenen vuoden ajan Yhdysvaltain ulkopolitiikassa vältettiin tunnustuksen antamista Pohjois-Korealle, ja nyt Trump kokeilee erilaista lähestymistapaa, mutta tuskin sekään toimii kovin hyvin.

Tilannetta mutkistavat entisestään Pohjois-Korean ankarat pakotteet maan surkeassa taloustilanteessa.

– Kyllä siellä on varmasti jonkinlaista halua ratkaista asia, mutta ei niin, kuin Yhdysvallat toivoisi.

"Vinkki tapaamiseen ehkä Venäjältä tai Kiinalta"

Aaltola pitää todennäköisenä, että tapaamista on todellisuudessa valmisteltu paljon pidempään kuin mitä Trumpin tviittailujen perusteella näyttää.

Hän epäilee, että vinkki tapaamisen järjestämisestä on voitu antaa Trumpille ehkä Venäjän tai Kiinan valtiojohdon suunnalta.

Aaltolan mukaan huipputapaaminen osoitti Trumpilta joka tapauksessa tehokasta median hallintaa.

Trump kirjoitti eilen Twitterissä, että hän on valmis sanomaan Pohjois-Korean johtajalle hei ja puristamaan tämän kättä. Pian tviitin julkaisun jälkeen Pohjois-Korean uutistoimisto KCNA kertoi maan varaulkoministeri Choe Son-huin sanoneen, että Trumpin ehdotus on "erittäin kiinnostava". Varsinaista vahvistusta tapaamiselle saatiin kuitenkin odottaa sunnuntain puolelle.

– Tällaiset tapaamiset vaativat ainakin jonkinlaista taustaprosessia. Valmiutta huipputapaamiseen on kuitenkin ollut, muuten se olisi ollut vaikeaa järjestää, Aaltola pohtii.

Vaalit painavat Trumpia

Aaltola arvioi, että Trumpia hiostavat Yhdysvaltain lähestyvät presidentinvaalit. Trump on jo avannut uudelleenvalintakampanjansa vuoden 2020 presidentinvaaleihin.

– Hänellä on painetta näyttää suurelta valtiomieheltä, joka tulee, näkee ja voittaa, Aaltola luonnehtii.

Aaltolan mielestä Trumpin olemuksessa oli nähtävissä kuitenkin jo G20-kokouksessa jonkinlaista vapautuneisuutta. Aaltola arvelee sen johtuvan Robert Muellerin vaalivilppitutkinnan päättymisestä. Tutkinnassa ei löydetty todisteita sille, että Trumpin vuoden 2016 kampanja olisi syyllistynyt vehkeilyyn Venäjän kanssa.

– Trumpilla on nyt hyvä vaihe päällä. Hän ei ole niin äkkijyrkkä siirroissaan, kuin on ehkä joskus aiemmin ollut. Vauhtia kuitenkin selkeästi on, ja hän tykkää antaa ärsykkeitä medialle.

Tapaaminen oli jatkumoa Trumpin tyylille tavata valtiojohtajia kahden kesken. Trump on jo esittänyt kutsunsa Kimille Valkoiseen taloon. Aaltolan mukaan kutsu pitäisi ottaa muunakin kuin kohteliaisuutena, koska mailla on selvästi halukkuutta järjestää kahdenkeskeisiä tapaamisia.