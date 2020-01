Ulkopoliittisen instituutin johtaja: Iran-kriisi voi vahvistaa Isisiä

Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti voi haitata äärijärjestö Isisin vastaista taistelua.

– Se saattaa vaikuttaa Yhdysvaltojen maaoperaatioihin, esimerkiksi Isisin vastaiseen työhön, johon Pohjoismaat ovat osallistuneet Irakissa. Tämä saattaa kaikki vaarantua ja politisoitua, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola STT:lle.

Suomalaisia Yhdysvaltojen johtamassa Isisin vastaisessa operaatiossa Irakissa on noin 80.

Ennestäänkin kireät Yhdysvaltojen ja Iranin väliset suhteet kriisiytyivät perjantaina, kun Yhdysvaltojen lennokki-isku tappoi vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentajan Qassem Suleimanin Bagdadin lentokentällä Irakissa. Iskussa kuoli myös irakilainen sotilasjohtaja. Irakin pääministeri on arvostellut iskua voimakkaasti.

Isisille iranilaisjohtajan kuolema on riemuvoitto

Iskun arvioidaan johtavan siihen, että Yhdysvallat joutuu vetäytymään Irakista. Irakin parlamentti kokoontuu tänään, ja moni edustaja haluaa äänestää ulkomaisten joukkojen läsnäolosta maassa.

– Se, että menetetään Irak mahdollisena tukikohtana, saattaa helposti johtaa siihen, että Isis saa enemmän jalansijaa, Aaltola sanoo.

Yhdysvaltojen joukkojen lähtö epävakauttaisi aluetta entisestään. Isis tai sen kaltainen toimija voisi palata alueelle, mutta tähän menisi Aaltolan arvion mukaan vuosia, jopa vuosikymmeniä. Isisin laajoja alueita Syyriassa ja Irakissa hallinnut niin sanottu kalifaatti on jo kukistettu, mutta äärijärjestö toimii yhä ja taistelijoita on yhä tuhansia.

Vaikka amerikkalaisjoukkoja ei vedetä heti pois, on todella vaikeaa kuvitella, että he voivat jatkaa kunnolla Isisin vastaista taistelua, arvioi puolestaan analyytikko Sam Heller International Crisis Group -järjestöstä New York Timesille. Lehden mukaan Suleimanin kuolemasta on Isisille hyötyä siksikin, että Suleimani taisteli Isisiä vastaan.

Voi vaikuttaa myös tilanteeseen Syyriassa

Yhdysvaltalaisjoukkojen niin Syyriassa kuin Irakissa pitää keskittyä entistä enemmän suojautumaan vastaiskuilta, mikä voi viedä paukkuja Isisin-vastaisilta toimilta.

– He tulevat keskittymään liikaa operaation suojaamiseen sen sijaan, että taistelisivat Isisiä vastaan, sanoo entinen Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagonin virkamies Dana Stroul, joka toimii nykyisin Yhdysvaltojen kongressin alaisessa Syria Study Groupissa.

Irakissa on 5 000 amerikkalaissotilasta. Syyriassa amerikkalaissotilaita on 1 000, mutta he ovat riippuvaisia Irakin-joukoista.

– Jos emme voi olla Irakissa, emme voi olla Syyriassa, sanoo Barbara Slavin amerikkalaisesta Atlantic Council -ajatushautomosta Politico-lehdelle.

Slavin lisää, että Yhdysvalloilta Syyriassa jäävän valtatyhjiön täyttää todennäköisesti Iran.