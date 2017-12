Unicef: Lapsista on tullut etulinjan kohteita maailman konflikteissa

Konfliktialueilla lapsiin kohdistuvien hyökkäysten määrä on noussut tänä vuonna tyrmistyttävälle tasolle, sanoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

Järjestön mukaan lapsia suojelevia kansainvälisiä sopimuksia rikotaan räikeästi maailman konflikteissa. Koulut ja sairaalat joutuvat iskujen kohteiksi. Lapsia tapetaan, värvätään taistelijoiksi ja käytetään ihmiskilpinä.

– Lapsista on tullut etulinjan kohteita konflikteissa ympäri maailman, järjestö sanoo.

Monin paikoin myös raiskauksia, pakkoavioliittoja, sieppauksia ja orjuuttamista käytetään perustaktiikkoina, järjestö sanoo.

– Lapset joutuvat iskujen ja julman väkivallan kohteeksi kodeissa, kouluissa ja leikkikentillä. Hyökkäykset jatkuvat vuodesta toiseen, emmekä saa turtua niihin. Sellaisesta julmuudesta ei saa tulla normaalia, sanoi Unicefin edustaja Manuel Fontaine.

Pelkästään Jemenissä yli 11 miljoonaa lasta tarvitsee apua

Lasten tilanne on erityisen synkkä muun muassa Syyriassa, Irakissa, Jemenissä, Etelä-Sudanissa ja Myanmarissa. Suorien hyökkäysten lisäksi miljoonat lapset kärsivät nälästä, sairauksista ja traumoista sotien ja muiden konfliktien takia.

Esimerkiksi Jemenissä viime vuosien taisteluissa on kuollut ainakin 5 000 lasta ja yli 11 miljoonaa on humanitaarisen avun tarpeessa. Aliravitsemuksesta kärsii 1,8 miljoonaa lasta, joista liki 400 000:n tilanne on hyvin vakava.

Etelä-Sudanissa yli 19 000 lasta on värvätty aseellisiin ryhmiin viimeisten neljän vuoden aikana. Yli 2 300 lasta on kuollut tai haavoittunut yhteenotoissa.

Euroopassa Unicef arvioi, että Itä-Ukrainan taistelujen takia yli 220 000 lasta on välittömässä vaarassa joutua miinan tai muiden räjähteiden uhriksi.