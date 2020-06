Unionin ulkorajojen avaaminen jakaa EU-rivejä – Yhdysvalloista matkustamista ei sallittane

Unionin ulkorajojen avaaminen on jakanut edelleen EU-rivejä. Uutistoimisto AFP:n lähteet kertoivat, että kokouksen päättyessä perjantaina valmiina oli alustava lista noin 18 maasta, joista voitaisiin matkustaa vapaasti Eurooppaan.

EU-jäsenmaiden tulisi hyväksyä lista lauantai-iltapäivään mennessä.

Uutiskanava CNN:lle puhuneet EU-diplomaatit arvioivat, että Yhdysvallat jäänee rajojen avautuessa ulkopuolelle. Syynä ovat maan korkeat koronavirustartuntojen määrät.

Yhdysvalloissa on enemmän koronaan liittyviä kuolemia ja tartuntoja kuin missään muualla maailmassa. Tartuntamääriä seuraavan yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston mukaan maassa on kirjattu yli 125 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu yli 2,46 miljoonaa.

Unionin jäsenvaltioiden edustajat ovat väitelleet monta päivää kriteereistä, joita rajojen avaamiselle asetetaan, kun EU:n ulkorajoja avataan osittain heinäkuun alusta alkaen.

Brysselissä laaditut listat ovat lopulta suosituksia, sillä EU-maat päättävät omista rajoistaan viime kädessä itse.

Osa maista on ollut huolissaan koronavirustilanteesta ilmoitettujen tietojen luotettavuudesta. Erityisesti ovat epäilyttäneet Kiinan tarjoamat tiedot.

AFP:n lähteiden mukaan tuoreen listan perusteella kiinalaismatkustajien tulo unionin sisälle sallittaisiin, mutta vain, jos Kiina toimisi vastavuoroisesti. Lähteet eivät kuitenkaan tarkentaneet sen enempää, mitä vastavuoroisuudella tarkoitetaan.

Eurooppalainen sopimus on elintärkeä

Erään diplomaatin mukaan lista sai eniten vastustusta Portugalilta ja Kreikalta. Ne ovat erittäin merkittäviä turistikohteita, ja maat toivovat pystyvänsä pelastamaan edes osan kesälomakaudesta.

Kyseinen diplomaatti kertoi AFP:lle, että turisteista riippuvaiset maat haluavat avata rajansa uudelleen niin pian kuin mahdollista ja niin monelle kuin mahdollista. Hänen mukaansa muut maat ovat pidättyväisiä tekemään nopeita siirtoja kahdeksan viikon mittaisen turistikauden pelastamiseksi, vaikka nuo viikot olisivat taloudellisesti kuinka tärkeitä.

Toisin kuin monet muut Euroopan maat, Kreikka on jo avannut lentokenttänsä uudelleen monille Euroopan ulkopuolelta tuleville matkustajille. Maa sallii vierailijoita muun muassa Kiinasta ja Etelä-Koreasta.

– Eurooppalainen sopimus on elintärkeä, sanoi Espanjan hallituksen edustaja Maria Jesus Montero.

Hänen mukaansa yksittäisen maan rajojen avaaminen lisää riskiä myös muiden maiden osalta, sillä se mahdollistaa periaatteessa vapaan liikkuvuuden.

Myös Brasilia ja Kanada saattavat jäädä ulkopuolelle

Matkustuksen osalta Britannia lasketaan edelleen Euroopan unionin jäseneksi Brexitin jälkeisen siirtymäajan loppuun saakka. Passivapaassa Schengen-alueessa on neljä maata, jotka eivät ole EU:n jäseniä.

Jotkut EU-maat ovat halunneet rajoittaa uudelleen avaamisen niihin Euroopan ulkopuolisiin maihin, joiden virustilanne on samalla tasolla tai parempi kuin Euroopan unionissa. Edellisten kahden viikon aikana koronatartuntoja olisi täten voinut olla 16 tai vähemmän 100 000:ta asukasta kohden.

Jos tämä kriteeri vahvistettaisiin ja kaikki jäsenvaltiot hyväksyisivät sen, että muiden maiden ilmoittamat tiedot ovat tarkkoja, jättäisi päätös muun muassa kolme isoa Atlantin toiselta puolen löytyvää valtiota rannalle. Matkustuskielto jäisi voimaan Yhdysvalloille, Brasilialle ja Kanadalle.

Esimerkiksi Japanista, Australiasta, Marokosta, Venezuelasta, Intiasta ja Kuubasta saapuvat olisivat todennäköisesti tervetulleita.

Geopoliittiset seikat ovat kuitenkin törmäyskurssilla terveydellisten kriteerien kanssa. Osa maista suhtautuu vastahakoisesti siihen, että Yhdysvallat olisi kiellettyjen listalla, mutta samaan aikaan EU toivottaisi tervetulleeksi matkustajat Kiinasta, mistä epidemia sai alkunsa.

Listaa voitaisiin mahdollisesti myös päivittää kahden viikon välein, jolloin porttikiellon saaneita maita voitaisiin poistaa listalta pikaisesti virustilanteen kohentuessa.