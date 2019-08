Unkarilainen yrittäjä kertoo: "Läheskään kaikki unkarilaiset eivät hyväksy Orbánin toimintaa"

Minne Unkari oikein on menossa?

Kysymys on niin tuttu yrittäjä Ádám Lovicsille, 66, ettei hänen tarvitse miettiä vastausta.

– Olemme menossa Kádárin malliin mutta käänteisesti. Kádáriahan aluksi vihattiin, mutta lopuksi rakastettiin. Pääministeri Viktor Orbánista on tulossa diktaattori, Lovics sanoo Budaörsissä Budapestin kupeessa.

– Mutta myös Orbán kaatuu joskus, koska niin on käynyt kaikille muillekin, Lovics jatkaa.

János Kádár nousi valtaan Unkarissa vuoden 1956 kansannousun jälkeen ja rankaisi kovakätisesti vastarintaan osallistuneita. Myöhemmin hän vakiinnutti valtansa ”pehmeällä diktatuurilla”. Hän armahti vastustajiaan, piti huolen, että tavaraa riitti ja salli loppuvuosina myös pienimuotoisen yksityisyrittäjyyden.

Kádárin mallia kutsuttiin ”gulassisosialismiksi” ja Unkaria ”sosialistisen leirin iloisimmaksi parakiksi” tai ainakin ”vankilan siedettävimmäksi selliksi”.

– 1980-luvulla Unkari oli suhteellisen vapaa yhteiskunta, vaikka elimme kommunismissa. Mutta ne, jotka eivät ole eläneet Kádárin alkuaikoja, eivät tiedä, millaista on elää pelossa, Lovics muistuttaa.

– Ja nyt Unkarissa pelätään taas, sillä hallitus lietsoo ympärilleen pelon ilmapiiriä ja myös hallitsee sillä, sanoo Lovicsin poika Riku, 38.

Hän työskentelee tutkijana Unkarin Tiedeakatemiassa.

Orbán on ottanut tiukkaan valvontaansa paitsi median, oikeuslaitoksen ja opetuksen myös tieteen. Heinäkuussa Unkarin parlamentti hyväksyi lain, joka käytännössä kansallistaa Unkarin Tiedeakatemian.

Kommunismia ei kaatanut Unkarissa mikään yksittäinen tapahtuma. Se oli yksinkertaisesti menettänyt sisältönsä, ja Unkari oli valmis muutokseen. Unkarista tulikin siirtymätalouksien ”mallimaa”.

– Samat ihmiset, jotka ylistivät meitä kommunismin kaaduttua, pilkkaavat nyt meitä ja haukkuvat Unkaria Orbanistaniksi, Ádám Lovics harmittelee.

– Politiikka määrittelee sen, mitä meistä ajatellaan ihmisinä, vaikka läheskään kaikki unkarilaiset eivät hyväksy Orbánin toimintaa.

Lovics muistuttaa, että Unkarissa voi menestyä ilman, että tukee valtapuoluetta.

Lovics on johtanut tyhjiöteknologiaan keskittyvää Kon-Tradea vuodesta 1996. Työntekijöitä on toistakymmentä, ja toimintaa on myös Romaniassa sekä yhteistyökumppaneita Saksassa.

– Olemme varakkaita, mutta menestys on ollut kovan työn takana. Orbánin järjestelmässä äkkirikastutaan, ja on selvää, ettei se tapahdu rehellisin keinoin, Lovics sanoo viitaten esimerkiksi Orbánin vävyn István Tiborczin menestystarinaan.

Tiborcz on vasta 33-vuotias, mutta kuuluu Unkarin rikkaimpiin. Omaisuutensa Tiborcz on kerännyt appiukkonsa kohta 10 vuotta kestäneellä valtakaudella.

Riku Lovics on tohtorin tutkinnon suorittanut fyysikko. Hänen äitinsä oli suomalainen, ja perhe eli kommunistisessa Unkarissa samanlaista elämää kuin muutkin.

– Olin puolueen nuorisojärjestössä. Teimme paljon retkiä, ja niitä jäin kaipaamaan. Sosialismin loputtua minua ei hyväksytty partioon, koska en kuulunut kirkkoon, Riku Lovics sanoo.

– Aluksi tuntui, että olimme huonompia kuin muut, vaikka tulin hyvin toimeen. Nyt se tunne on kadonnut, mutta työelämän vaatimukset ovat kasvaneet valtavasti. Yksityisellä alalla on tehtävä 12–14-tuntisia päiviä.

Ádám Lovics puolestaan pitää yhteiskunnallisena ongelmana ihmisten eriarvoistumista.

– On kauheaa nähdä, kuinka köyhiä ihmiset ovat maaseudulla ja kuinka Orbán kosii heitä äänestäjikseen erilaisilla kikoilla. Äänistä jopa maksetaan.