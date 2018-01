Unkarilaisvähemmistö on huolissaan kielensä asemasta Ukrainassa

Ukrainalaisen Berehoven kaupungin kaduilla kauppa käy ja ihmiset seurustelevat vilkkaasti – sujuvalla unkarin kielellä. Kaupungin toinen nimi onkin Beregszasz ja se sijaitsee Ukrainan länsiosan Transkarpatiassa (Taka-Karpatiassa), jossa asuu arviolta 100 000 ukrainanunkarilaista.

Kielivähemmistö on perua yli sadan vuoden takaa, jolloin kuumista lähteistään ja viiniviljelmistään tunnettu alue kuului Itävalta-Unkariin. Unkarilaisten lisäksi historia on jättänyt läntisen Ukrainan alueelle myös muita kansallisia vähemmistöjä kuten puolalaisia ja romanialaisia. Näitä on viime aikoina yhdistänyt huoli Ukrainan hallituksen hankkeesta vahvistaa ukrainan kielen asemaa.

Syyskuussa hyväksytyn lain mukaan kaikille koululaisille annetaan Ukrainassa syksystä 2020 alkaen opetusta yksinomaan ukrainan kielellä. Laki koskee viidesluokkalaisia eli 10–11-vuotiaita ja sitä vanhempia oppilaita. Omaa äidinkieltä voisi vastakin opiskella, mutta erillisenä oppiaineena.

Transkarpatian unkarilaiset pelkäävät uudistuksen johtavan alueen kymmenien unkarinkielisten koulujen sulkemiseen.

– Täällä Uzhhorodissa (unkarilaisittain Ungvarissa) voi käyttää mitä kieltä itse haluaa, mutta jos he (Ukrainan viranomaiset) jatkavat tähän malliin, tämä ei pääty hyvin, sanoo Oleksandr Shpenyk unkarilaiskouluihin opettajia kouluttavasta instituutista.

Ukrainan taito heikkoa

Kiista kielilaista ei ole jäänyt vain sisäpoliittiseksi. EU:n jäsen Unkari on jopa uhannut pysäyttää Ukrainan lähentymisen unioniin. Ulkoministeri Peter Szijjarto vakuutti jälleen viikonvaiheessa Unkarin jatkavan kielivähemmistön puolustamista naapurimaassa.

Myös Euroopan neuvoston perustuslakiasiantuntijoiden elin, Venetsian komissio, on kehottanut Ukrainaa muokkaamaan kiisteltyä lakia.

Unkari auttoi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen oman onnensa nojaan jääneitä kielisukulaisia muun muassa lähettämällä unkarinkielisiin kouluihin oppikirjoja. Ukrainan äärioikeistopiirit taas ovat syyttäneet Unkaria "separatismin tukemisesta".

Siinä missä unkarilaisvähemmistö pelkää oikeuksiensa puolesta, Ukrainan viranomaiset korostavat uuden lain hyvää tarkoitusta eli vähemmistöjen integroimista paremmin yhteiskuntaan. Ukrainan kielen taito kun on välttämätön esimerkiksi yliopistoon pyrittäessä.

Transkarpatia jäi viime vuonna hännänhuipuksi valtakunnallisten ukrainan kielikokeiden tuloksissa. Joissain kylissä kaikki kokelaat reputtivat testin.

Monet ukrainanunkarilaiset kyllä myöntävät ukrainan kielen hallitsemisen tarpeellisuuden, mutta vastustavat sitä, ettei heitä ole uudistuksessa kuultu.

– Haluamme varmistaa, että muutos toteutetaan kunnolla ja että meidän näkökantamme otetaan huomioon, sanoo unkarilaiskoulua Uzhhorodissa johtava Stella Kesler.