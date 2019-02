Unkarin pääministeri lupaa poistaa verot vähintään neljän lapsen äideiltä

Unkarin pääministeri Viktor Orban haluaa antaa verovapauden kaikille äideille, joilla on vähintään neljä lasta. Orban lupaa, että neljännen lapsen saamisen jälkeen äidin ei enää elinikänään tarvitsisi maksaa tuloveroja.

Näin Unkarin väkiluku saadaan presidentin mukaan nousuun ilman maahanmuuttoa.

– Kaikkialla Euroopassa syntyy vähemmän ja vähemmän lapsia, ja lännen vastaus tähän on maahanmuutto. Me unkarilaiset ajattelemme eri tavalla, me haluamme unkarilaisia lapsia. Maahanmuutto olisi meille antautumista, Orban sanoi kansakunnan tilaa käsitelleessä puheessaan sunnuntaina.

Nykyisin Unkarissa syntyvyys on 1,45 lasta naista kohden, kun EU-keskiarvo on 1,58. Unkarin väkiluku laskee vuosittain noin 32 000 ihmisellä.

Orbanin kommenteista kertoivat muun muassa BBC ja Guardian.