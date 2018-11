Unkarissa akateemisen vapauden symboliksi noussut yliopisto valmistautuu muuttamaan Itävaltaan

Lokakuussa tullut tieto Budapestissa sijaitsevan Central European Universityn muutosta Wieniin on synnyttänyt akateemista vapautta vaativan aktivistiliikkeen Unkarin pääkaupunkiin.

Central European Universitysta on tullut Unkarissa akateemisen vapauden symboli sen jouduttua konservatiivisen Fidesz-puolueen johtaman hallituksen silmätikuksi vuonna 2017 esitellyn uuden korkeakoululain myötä. Laki asettaa tiukat normit Unkarissa toimiville kansainvälisille yliopistoille, ja vaikka Yhdysvalloissa akkreditoituja tutkintoja myöntävä yksityinen Central European University on osoittanut täyttävänsä lain vaatimukset, sen toimilupaa Unkarissa ei ole jatkettu.

Unkarin hallituksella on aikaa joulukuun ensimmäiseen päivään saakka allekirjoittaa yliopiston toiminnan jatkumisen takaava sopimus. Kuitenkin jo lokakuun lopussa Central European University ilmoitti siirtävänsä kaikki toimintonsa Wieniin, jos yhteisymmärrystä Unkarin hallituksen kanssa ei saavuteta.

– Olemme tehneet kaiken mahdollisuuksien rajoissa olevan täyttääksemme lainsäädännön vaatimukset. Olemme odottaneet niin kauan kuin on ollut mahdollista. Valitettavasti olemme olleet pakotettuja tekemään tämän päätöksen johtuen Unkarin hallituksen haluttomuudesta tarjota hyväksyttävää ratkaisua tilanteeseen, totesi Central European Universityn rehtori Michael Ignatieff lehdistötilaisuudessa lokakuun lopulla.

Rehtorin ilmoitus synnytti opiskelijoiden ja muiden aktiivien keskuudessa kansalaisliikkeen, joka on jo kuukauden ajan järjestänyt mielenosoituksia ja pyrkinyt levittämään tietoa akateemisen vapauden tilasta Unkarissa.

– Opiskelijaliikkeessä on pyritty korostamaan sitä, että kyse ei ole vain Central European Universitysta, vaan koko akateemisesta vapaudesta Unkarissa. Yliopistojen rahoitusta on leikattu, sukupuolentutkimuksen oppiaine on kielletty ja kansallisen tiedeakatemian rahoitus on viety valtiovallan alaisuuteen, joten yliopiston tilanne ei ole mikään yksittäistapaus. Tapa, jolla valtiovalta rajoittaa akateemista vapautta, on äärimmäisen huolestuttava, kertoo Central European Universityssa julkishallintoa opiskellut Aila Hauru.

Opiskelijaliike on vedonnut EU:hun Unkarin tilanteen tuomitsemiseksi. Unkarin hallitus ei ole toistaiseksi reagoinut mielenosoituksiin.