Upin Aaltola: Sisäpolitiikka ohjaa sekä Iranin että Trumpin toimintaa – "Uutta tilanteessa on se, että Iran on nyt iskenyt suoraan Yhdysvaltoja ja sen liittoumaa vastaan"

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpilta odotetaan myöhemmin tänään lausuntoa Iranin iskuista Irakissa sijaitseviin tukikohtiin.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan olennaista on, tulkitseeko Yhdysvallat ohjusiskut tilanteen eskaloimiseksi.

Aaltola sanoo STT:lle, että sekä Yhdysvalloissa että Iranissa tilanteeseen vaikuttavat sisäpoliittiset tekijät. Trump ei halua vaalivuonna kokea ulkopoliittista nöyryytystä, ja Iran taas kokee kunniaansa loukatun, kun sen korkea johtaja surmattiin.

– Tässä on paljon statusta liossa. Vuosia kestäneestä epäsuorasta strategisesta pelistä on siirrytty puoli-irrationaaliseen prosessiin, jossa on sisäpoliittisia ajureita kummallakin osapuolella, Aaltola pohti.

Iranin mediassa esitetty väite 80 kuolleesta amerikkalaisesta on selvästi tarkoitettu kotimaiseen kulutukseen, hän huomautti. Väite ei todennäköisesti pidä paikkaansa, Aaltola arvioi.

Uutta tilanteessa on se, että Iran on nyt iskenyt suoraan Yhdysvaltoja ja sen liittoumaa vastaan, kun aiemmat iskut ovat olleet epäsuoria.

– Kysymys on se, että tulkitseeko Yhdysvallat iskun eskalaatioksi vai ärsyttämiseksi.

Toistaiseksi merkit eivät viittaa siihen, että Yhdysvallat olisi kiihdyttämässä iskuja Irania vastaan, Aaltola ennakoi.

– Trump on yleensä tällaisessa tilanteessa välttänyt laajamittaista Yhdysvaltojen joukkojen siirtoa. Iranissa tiedetään, että Yhdysvallat on haluton ajautumaan kolmanteen Persianlahden sotaan.

Toistaiseksi tiedossa ei ole, että Iranin ohjusiskuissa olisi kuollut ihmisiä. Irakin puolustusvoimien mukaan ainakaan irakilaisia uhreja ei ole.

Kanerva pitää yllättävänä, että Iran teki iskun itse

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) pitää yllättävänä sitä, että Iran teki iskun itse eikä käyttänyt liittolaisiaan iskun tekemiseen. Kanerva sanoo STT:lle, että Iran on viime vuosina käyttänyt likaisen työn tekemiseen liittolaismaidensa sotilaallisia tai puolisotilaallisia joukkoja.

Toisena yllättävänä piirteenä Kanerva pitää sitä, että iskut eivät näyttäneet aiheuttavan tuhoja eikä kuolonuhreja ole tullut. Kanerva sanoo, että tästä herää kysymys, oliko Iranin tarkoituskin antaa vain varoituslaukauksia.

Muutoin Kanerva arvioi, että isku oli "valitettavan looginen seuraus kaikesta siitä, mitä tapahtui viime viikon perjantaina". Yhdysvallat surmasi perjantain vastaisena yönä Iranin korkea-arvoisen kenraalin Qassem Suleimanin.

– Oli aika selkeästi ennakoitavissa, että tämänkaltainen isku tapahtuu, Kanerva sanoo STT:lle.

Mediatietojen mukaan Iran on uhannut iskeä myös Yhdysvaltoihin, jos Yhdysvallat vastaa iskuun. Kanerva ei pidä mahdottomana sitä vaihtoehtoa, että Yhdysvallat ei vastaisi iskuun ollenkaan.

– Uskon, että sekä Iran että Yhdysvallat ymmärtävät sen, että avoimeen sodankäyntiin siirtyminen olisi molemmilla maille viimeinen ja tuhoisin vaihtoehto, Kanerva sanoo.

Suomalaisjoukot voidaan vetää alueelta tarvittaessa nopeasti

Puolustusministeriö vahvisti aiemmin ulkoministeriön välityksellä STT:lle, että Irakissa toimivat suomalaiset rauhanturvaajat ovat kunnossa. Suomalaiset toimivat Erbilin alueella. Suomalaisosaston vahvuus on tällä hetkellä 78.

Kanerva sanoo, että ennen kuin suomalaisjoukkojen mahdollisesta vetämisestä tehdään päätös, pitää olla tarkka arvio siitä, mitä alueella oikeasti tapahtuu ja mitä on tapahtumassa.

– Kansainvälinen yhteisö on tässä luonnollisesti hyvin tärkeässä roolissa. Tuntuisi oudolta, jos Suomi tekisi ratkaisun kansainvälisesti mandatoidun operaation osalta erikseen itse.

Kanervan mukaan tarvittaessa pohditaan, pitääkö puolustusvaliokunta kutsua erikseen kuultavaksi suomalaisjoukkojen tilanteesta.

Jos Suomessa tehdään poliittinen päätös joukkojen vetämiseksi, sen toimeenpanoon ei kulu paljon aikaa, Kanerva sanoo.

Hän kertoo seuraavansa tilannetta, mutta painottaa, että panikoitumiseen ei ole syytä.

STT ei ole tavoittanut puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.) kommentoimaan tilannetta. Kaikkonen kirjoittaa kuitenkin Twitterissä, että tilanne kärjistynyt ja muuttunut entistä vakavammaksi.

– Operaation jatkomahdollisuuksia arvioitava yhdessä koalition kanssa. Suomalaisten turvallisuudesta huolehdittava, Kaikkonen kirjoittaa.

STT ei ole myöskään tavoittanut ulkoministeri Pekka Haavistoa (vihr.) eikä presidentti Sauli Niinistöä kommentoimaan asiaa.