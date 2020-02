Upin Aaltola: Trumpin puhetilaisuudessa reality-elementtejä ja tyypillistä trumpmaisuutta – "Presidentti on pystyssä, presidentti puhuu vahvasti"

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kansakunnan tilaa käsittelevä puhe oli tyyliltään hänen toistaiseksi vahvin vuosittainen linjapuheensa, näkee Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Siinä korostui optimistinen visio Yhdysvalloista maana, joka ei ole vielä parhaita päiviään nähnyt, Aaltola sanoi STT:lle.

– Hän korosti sitä myös tällaisilla dramaattisilla elementeillä. Siellä esimerkiksi poikkeuksellisesti jaettiin palkintoja yleisön joukossa ja Afganistanissa ollut sotaveteraani palasi kotiin yllätyksellisesti. Eli vähän tällaisia reality-tv:stä tuttuja elementtejä ja hyvin trumpmaisia.

Aaltolan mukaan Trumpin puhe oli edellisiin presidentteihin nähden retorisesti varsin tyypillinen vaalivuoden kansakunnan tila -puhe, jossa käydään läpi presidentin saavutuksia ja luodaan optimistista tulevaisuudenkuvaa.

– Ei se retorisilta piirteiltään jäänyt jälkeen edeltäjistä. Poikkeuksellinen presidentti piti tyylilajissa pysyvän puheen omilla höysteillään.

Teleprompterista luettava kansakunnan tila -puhe pakottaa Trumpin yleensä hillitympään tyyliin kuin hänen vapaamuotoisemmissa puheissaan, mutta nyt hän esiintyi edellisvuosia voimakkaammin. Aaltola uskoo, että Trumpin tyyli vetoaa hänen kannattajiinsa.

– Presidentti on pystyssä, presidentti puhuu vahvasti. Se on tärkeä viesti viraltapanoprosessin ja oikeudenkäynnin keskellä.

Virkarikosoikeudenkäynnin mainitsematta jättäminen oli Aaltolan mukaan odotettua, sillä vaikka senaatti vapauttaneekin keskiviikon äänestyksessä Trumpin syytteistä, ei virkarikossyyte ole presidentille mikään saavutus.

Kuvasti kahtiajakautunutta maata

Aaltola arvioi, että puhe tullaan muistamaan edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin dramaattisesta eleestä repiä Trumpin puhepaperit kahtia puheen jälkeen. Pelosin ele otettaneen jakautuneessa Yhdysvalloissa vastaan jakautuneesti.

– Toinen puoli pitää sitä oikein osuvana ja toinen puoli paheksuu sitä presidentin epäkunnioittamisesta, Aaltola ennakoi.

– Tämä kokonaisuus tässä puheessa kuvaa ehkä aika hyvin tämän hetken Yhdysvaltoja. Siinä oli kyllä näitä perinteisiä elementtejä, jossa presidentti saapuu kongressin molempien kamareiden ja korkeimman oikeuden tuomareiden eteen. Eli tultiin yhteen, mutta sitten se eripuraisuus on vaikeasti peiteltävää.

Aaltola Iowan kaaoksesta: "Eihän tuollaista saisi 2020 tapahtua"

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Yhdysvaltain demokraattien Iowan vaalikokousten kaaos heikentää osavaltion perinteisesti suurta merkitystä esivaalikauden avaajana.

Iowan ensimmäisten tulosten julkistaminen viivästyi lähes vuorokaudella tulosten raportoimiseen käytetyn sovelluksen teknisten ongelmien takia. Tuloksista oli keskiviikkoaamuna Suomen aikaakin julkistettu vasta noin kaksi kolmasosaa.

– Iowan kyky toimia lähtölaukauksena ja tuottaa momentumia joillekin ehdokkaille aleni, koska se uutinenhan oli nyt tämä sotku eikä niinkään se, että kuka siellä loppujen lopuksi voittaa, Aaltola sanoi STT:lle.

– Eihän tuollaista nyt saisi vuonna 2020 tapahtua. Epäonnistutaan periaatteessa aika helpossa tehtävässä ja saadaan vaalit sekaisin. Siitä seuraa se, että kun vaalitulokset viivästyvät, niin tulee kysymysmerkkejä ja erilaiset salaliittoteoriat lähtevät liikkeelle. Luulen, että Iowa ei ole enää tuossa asemassa 2024 kun esivaaleja käydään.

Iowan vaalikokousten kimurantti äänestystapa on Aaltolan mukaan vanha jäänne, mutta siitä tuskin ollaan luopumassa.

– Amerikkalaiset rakastavat eriskummallisia perinteitään. Siinähän on sellainen suoremman demokratian elementti, kun ei vaan mennä äänestyskoppiin.

Vaalikokousjärjestelmä on käytössä vain kourallisessa osavaltioita.

Buttigiegille nostetta, Bidenin momentum kärsi

Iowan esivaalien kaksi suosituinta ehdokasta olivat ääntenlaskun loppuvaiheessa ex-pormestari Pete Buttigieg ja senaattori Bernie Sanders. Elizabeth Warren on sijoittumassa kolmanneksi ja ex-varapresidentti Joe Biden vasta neljänneksi.

Vaikka Iowan merkitys on tulossotkun myötä vähentynyt ja Iowaa pidettiin Buttigiegille vahvana osavaltiona, saisi hän silti yllätysvoitostaan hyvää näkyvyyttä.

– Odotusarvoihin nähden näitä aina mitataan. Odotusarvo ei ollut, että hän voittaa, ja sitä kautta hän saa nostetta. Sanders pärjäsi hyvin, mutta niin hänen odotettiinkin pärjäävän. Bidenin momentum kärsi tästä, mutta ei mitenkään lopullisesti, Aaltola analysoi.

Tulokset saattavat Aaltolan mielestä kieliä siitä, että demokraatit eivät ole kovin tyytyväisiä tämänhetkisiin ehdokkaisiin. Esimerkiksi Bideniä pidetään ehdokkaana, joka voi voittaa presidentti Donald Trumpin. Biden ei kuitenkaan ole mikään tähti, joka saisi ihmisiä liikkeelle.

– Siellä selvästi haetaan vähän nuorempia kasvoja ja uusia ehdokkaita.

Yksi Iowan sotkun seuraus on se, että ehdokkailla on mahdollisuus nousta toden teolla mukaan presidenttikisaan myöhempänä ajankohtana kuin aikaisempina vuosina. Tämä avaa mahdollisuuden erityisesti New Yorkin entiselle pormestarille, Michael Bloombergille, joka jätti ensimmäiset esivaaliosavaltiot kokonaan väliin ja panostaa supertiistaihin 3. maaliskuuta, jolloin esivaalit järjestetään yli kymmenessä osavaltiossa.

– Iowan painoarvon laskiessa supertiistain merkitys korostuu, ja siihen mahtuisi vielä uusia ehdokkaita mukaan, Aaltola sanoi.